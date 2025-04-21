Гипериокеанский мир: что скрывает планета K2-18b

На этой неделе исследователи поделились открытием, которое может стать важным шагом на пути к поиску жизни на других планетах.
С помощью телескопа Джеймса Уэбба астрономы обнаружили химические следы в атмосфере удаленной планеты K2-18b, которые могут быть связаны с молекулами, характерными для жизни на Земле.
Молекулы, такие как диметилсульфид и, возможно, диметилдисульфид, обычно производятся морскими фитопланктонами на нашей планете.
Никку Мадхусудхан, профессор астрофизики и экзопланетарной науки в Институте астрономии Кембриджского университета, и его коллеги считают, что K2-18b — это так называемый "гипериокеанский мир" (Hycean), потенциально обитаемая планета, покрытая океаном с водородной атмосферой.
"Исходя из того, что мы знаем об этой планете, гипериокеан с океаном, наполненным жизнью, — это наиболее подходящий сценарий, который соответствует имеющимся данным", — отметил Мадхусудхан.
Тем не менее, авторы исследования не объявили о категорическом открытии жизни за пределами нашей планеты, и многие эксперты остаются скептически настроенными относительно того, что эти молекулы могут быть признаками биологической активности, пишет CNN.
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