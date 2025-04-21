Гипериокеанский мир: что скрывает планета K2-18b

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

На этой неделе исследователи поделились открытием, которое может стать важным шагом на пути к поиску жизни на других планетах.

Фото: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2023/139/01H9R88HG8YXRMARWZ5B1YDT27 by NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Science: Nikku Madhusudhan (IoA), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзопланета K2-18 b

С помощью телескопа Джеймса Уэбба астрономы обнаружили химические следы в атмосфере удаленной планеты K2-18b, которые могут быть связаны с молекулами, характерными для жизни на Земле.

Молекулы, такие как диметилсульфид и, возможно, диметилдисульфид, обычно производятся морскими фитопланктонами на нашей планете.

Никку Мадхусудхан, профессор астрофизики и экзопланетарной науки в Институте астрономии Кембриджского университета, и его коллеги считают, что K2-18b — это так называемый "гипериокеанский мир" (Hycean), потенциально обитаемая планета, покрытая океаном с водородной атмосферой.

"Исходя из того, что мы знаем об этой планете, гипериокеан с океаном, наполненным жизнью, — это наиболее подходящий сценарий, который соответствует имеющимся данным", — отметил Мадхусудхан.

Тем не менее, авторы исследования не объявили о категорическом открытии жизни за пределами нашей планеты, и многие эксперты остаются скептически настроенными относительно того, что эти молекулы могут быть признаками биологической активности, пишет CNN.

Уточнения

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных химическими связями атомов.



