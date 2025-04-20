Приложение, которое Apple боится и продвигает одновременно — история парадоксального успеха

3:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Сооснователи Partiful — Мурти и Тао — окончили Принстон и одновременно работали в Palantir Technologies, но познакомились лишь позже через общего друга.

Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ телефон

Оба стремились перейти в сферу технологий, ориентированных на конечного потребителя.

"Меня не особо вдохновляла идея заставлять людей всё дольше и дольше уткнуться в экран, поглощая бесконечный поток контента", — говорит Тао, технический директор Partiful и, по его собственному признанию, заядлый организатор вечеринок.

Прежде чем основать стартап, Мурти и Тао прошли "этап знакомства", обсуждая, каким они видят совместное управление компанией. Во время пандемии 2020 года команда сосредоточилась на создании инфраструктуры для обмена SMS, чтобы платформа работала как на iPhone, так и на Android. Сегодня команда выросла до 25 человек и базируется в Бруклине. В 2023 и 2024 годах приложение вышло для iOS и Android, став полноценной площадкой для организации всех этапов мероприятия — от приглашений до обмена фото после события. Согласно сообщениям, Partiful привлёк $20 млн инвестиций от фонда Andreessen Horowitz.

Одна из "фишек" Partiful — гибкость и юмор в оформлении приглашений. Например, можно создать открытку на день рождения с обложкой в стиле альбома Charli XCX или устроить девичник с фото Шрека в солнцезащитных очках. RSVP можно оформить под портретом Марты Стюарт и Snoop Dogg, а гости могут отправлять рандомные эмодзи вместо сообщений.

Организаторы могут рассылать напоминания по СМС до и после события, а также вести альбом с фотографиями прямо в приложении.

Приложение доступно всем, Мурти отмечает, что особенно полезно оно становится для молодежи, только что завершившей учебу. Это этап жизни, когда человек переезжает, заводит новую работу, начинает всё с нуля — и ищет новые социальные связи.

"Ты только начинаешь взрослую жизнь и пытаешься понять: как снять жилье, как устроиться на работу, кто я вообще теперь — и при этом тебе нужно выстраивать новый круг общения", — говорит Мурти.

Partiful уже стал частью повседневной социальной рутины для многих пользователей. По словам компании, более 60% активных пользователей заходят в приложение каждую неделю.

Как и другие приложения, зависящие от App Store, Partiful имеет сложные отношения с Apple: с одной стороны, это потенциальный конкурент, с другой — источник продвижения. Так, в 2024 году Partiful стал финалистом Apple App Store Awards в категории "Культурное влияние", а также получил награду Google Play как лучшее приложение года, передает CNBC.

Уточнения

Бру́клин (англ. Brooklyn [ˈbrʊklɪn]) — самое населённое боро Нью-Йорка — 2,73 млн жителей (2020). Расположен в западной части острова Лонг-Айленд.



