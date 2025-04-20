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Это не научная фантастика: художник создал флору для планет с ледяной поверхностью и адскими ветрами

3:27
Наука

Представьте, что вы отправляетесь на весеннюю прогулку — но не где-нибудь на Земле, а на далекой планете под названием Новатис-458b, вращающейся вокруг чужого солнца.

И пусть вы находитесь за световые годы от дома, некоторые ощущения всё же кажутся знакомыми: светит солнце (хоть и не наше), распускаются розы, дует ветер. Но это не обычные розы, и ветер здесь совсем не тот, к которому мы привыкли. Его скорость превышает 24 000 км/ч, и местные растения, Rosa aetherialis, научились использовать его в своих целях. Их прочные розовые лепестки обвивают спиральную сердцевину, где спрятаны репродуктивные органы. Спираль направляет сверхзвуковой поток ветра сквозь цветок, выметая пыльцу и разнося её по всей планете.

Французский художник и фотограф Венсан Фурнье в своём проекте Flora Incognita, представленном на выставке Ассоциации международных дилеров фотографии в Нью-Йорке, размышляет: если бы розы эволюционировали на планете вроде Новатис-458b — вымышленной, но отчасти схожей с реальными экзопланетами — так они бы могли выглядеть.

На другой планете, Поларис-9b, мощные приливные силы, вызванные соседней звездой и массивной луной, создают переменчивую атмосферу с резкими ветрами. Местное растение Nerina vortix обладает гибкой спиральной формой, позволяющей ему сгибаться и выпрямляться, приспосабливаясь к изменениям гравитации и воздушным потокам.

В серии своих работ Фурнье представляет, как могли бы выглядеть земные растения, если бы им пришлось адаптироваться к экстремальным условиям инопланетных миров. Он начал с фотографий реальных растений, снятых с разных ракурсов, собрал их в трехмерные композиции и, основываясь на научных данных и консультациях с учёными, в том числе с палеонтологом Жан-Себастьяном Стейером из Французского национального центра научных исследований, смоделировал возможные эволюционные изменения.

Например:

— Filicoryndor lanuginosa с Вельмары-7 покрыт густым ворсом, защищающим от потери влаги и экстремальных температур.
— Leucothamnus aurorae имеет удлинённые лепестки, собирающие электростатические заряды из ионизированного воздуха.
— Allamanda ventifera использует биолюминесценцию, чтобы привлекать опылителей, приспособившихся к радиационному фону.
— Lucens borealis с планеты Ауриус-7c, где поверхность покрыта "суперионным льдом", изолирует своё ядро многослойной структурой, удерживающей воздух.

Фурнье подчеркивает, что это не научные прогнозы, а художественная фантазия, питаемая наукой. Однако ученые, занятые изучением потенциальной жизни за пределами Земли, признают ценность таких работ. Они помогают взглянуть на природу шире, переосмыслить жизнь и её возможности.

Некоторые экзопланеты, например, вращаются вокруг тусклых красных звёзд, что делает фотосинтез в земном понимании маловероятным и способствует эволюции водорослей, а не наземных растений. Цвета местной флоры могут быть иными — даже чёрными, чтобы лучше поглощать слабый свет.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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