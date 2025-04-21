Застывший в огне: редчайшее открытие в Геркулануме изменило представление об извержении

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Что может остаться от мозга человека, если его накрывает пирокластическая лавина температурой более 500 °C? Оказалось — удивительно много. И этот случай действительно единственный в своём роде.

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замороженный мозг

Уникальная находка в Геркулануме

В 2020 году археологи обнаружили череп, в котором находился странный чёрный блестящий материал.

Его нашли в Геркулануме — городе, похороненном под лавой после катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры, наряду с Помпеями и Стабией. Череп принадлежал мужчине, чьё тело оказалось в религиозном здании — колледже августалов.

Анализ показал: найденное вещество — это витрифицированный, то есть остеклованный, человеческий мозг. Этот феномен невероятно редок, так как стеклование органических тканей требует резкого охлаждения при экстремальных условиях — например, при криоконсервации.

Как пламя стало льдом

Новое исследование наконец объяснило, как мозг мог превратиться в стекло. По словам авторов, сначала жертва подверглась действию пирокластического потока температурой не ниже 510 °C.

А затем — столь же стремительному охлаждению. Это стало возможным благодаря проходу первой, кратковременной и очень горячей волны. Она как будто "обожгла" тело, а затем оставила его остывать.

"Тело подвергалось прохождению и исчезновению недолговечного, разбавленного и гораздо более горячего пирокластического потока, что объясняет его быстрое начальное нагревание и последующее очень быстрое охлаждение. Стекло, образовавшееся в результате этого уникального процесса, обеспечило идеальное состояние сохранения мозга и его микроструктур", — говорится в исследовании.

Кости черепа и позвоночника помогли органу не разрушиться, став естественным барьером и "формой" для замершего мозга.

Что спровоцировало катастрофу?

Извержение Везувия стало результатом тектонических процессов: африканская плита погружается под Евразийскую в зоне субдукции.

Сотни лет давления в магматической камере вылились в взрыв, шлейф от которого достигал 33 километров в высоту. В считаные часы были уничтожены города — Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и другие.

И кто бы мог подумать, что спустя почти две тысячи лет Везувий продолжит раскрывать ужасающие и в то же время поразительные тайны.

Уточнения

Геркула́нум (лат. Herculaneum, итал. Ercolano) — древнеримский город в итальянском регионе Кампания, на берегу Неаполитанского залива, рядом с современным Эрколано. Равно как и города Помпеи и Стабии, прекратил существование во время извержения Везувия осенью 79 года — был погребён под слоем пирокластических потоков.

