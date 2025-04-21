Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
По следам рыцарей и гурманов: как одно путешествие по Франции стало настоящим хитом среди туристов
Косметический бум: русская продукция в Казахстане набирает популярность
Уборка без усилий: как дрель с насадкой-щеткой сделает вашу жизнь проще
Твой кондиционер — твой враг: 5 скрытых признаков, что он работает против тебя
Как пырей угрожает вашим розам: основные опасности
Не просто "не слышу": потеря слуха незаметно снижает физическую активность
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Картошка с цветами или без — что даст больше урожая
Стоит копейки, а чинится за тысячи: ловушка генераторного ремня

Застывший в огне: редчайшее открытие в Геркулануме изменило представление об извержении

2:38
Наука

Что может остаться от мозга человека, если его накрывает пирокластическая лавина температурой более 500 °C? Оказалось — удивительно много. И этот случай действительно единственный в своём роде.

Замороженный мозг
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замороженный мозг

Уникальная находка в Геркулануме

В 2020 году археологи обнаружили череп, в котором находился странный чёрный блестящий материал.

Его нашли в Геркулануме — городе, похороненном под лавой после катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры, наряду с Помпеями и Стабией. Череп принадлежал мужчине, чьё тело оказалось в религиозном здании — колледже августалов.

Анализ показал: найденное вещество — это витрифицированный, то есть остеклованный, человеческий мозг. Этот феномен невероятно редок, так как стеклование органических тканей требует резкого охлаждения при экстремальных условиях — например, при криоконсервации.

Как пламя стало льдом

Новое исследование наконец объяснило, как мозг мог превратиться в стекло. По словам авторов, сначала жертва подверглась действию пирокластического потока температурой не ниже 510 °C.

А затем — столь же стремительному охлаждению. Это стало возможным благодаря проходу первой, кратковременной и очень горячей волны. Она как будто "обожгла" тело, а затем оставила его остывать.

"Тело подвергалось прохождению и исчезновению недолговечного, разбавленного и гораздо более горячего пирокластического потока, что объясняет его быстрое начальное нагревание и последующее очень быстрое охлаждение. Стекло, образовавшееся в результате этого уникального процесса, обеспечило идеальное состояние сохранения мозга и его микроструктур", — говорится в исследовании.

Кости черепа и позвоночника помогли органу не разрушиться, став естественным барьером и "формой" для замершего мозга.

Что спровоцировало катастрофу?

Извержение Везувия стало результатом тектонических процессов: африканская плита погружается под Евразийскую в зоне субдукции.

Сотни лет давления в магматической камере вылились в взрыв, шлейф от которого достигал 33 километров в высоту. В считаные часы были уничтожены города — Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и другие.

И кто бы мог подумать, что спустя почти две тысячи лет Везувий продолжит раскрывать ужасающие и в то же время поразительные тайны.

Уточнения

Геркула́нум (лат. Herculaneum, итал. Ercolano) — древнеримский город в итальянском регионе Кампания, на берегу Неаполитанского залива, рядом с современным Эрколано. Равно как и города Помпеи и Стабии, прекратил существование во время извержения Везувия осенью 79 года — был погребён под слоем пирокластических потоков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда
Садоводство, цветоводство
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда Аудио 
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Наука и техника
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе Аудио 
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие
Авто
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Последние материалы
Косметический бум: русская продукция в Казахстане набирает популярность
Уборка без усилий: как дрель с насадкой-щеткой сделает вашу жизнь проще
Твой кондиционер — твой враг: 5 скрытых признаков, что он работает против тебя
Как пырей угрожает вашим розам: основные опасности
Не просто "не слышу": потеря слуха незаметно снижает физическую активность
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Картошка с цветами или без — что даст больше урожая
Стоит копейки, а чинится за тысячи: ловушка генераторного ремня
Идеальные фрикадельки за 5 минут: секреты, которые знают только профессионалы
Воскрешение в 21 веке: как генетики вернули к жизни исчезнувшего хищника, которого никто не видел тысячу лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.