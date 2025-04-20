Новый цвет невозможно увидеть в обычных условиях: американцы заявили об удивительном открытии

Американские учёные утверждают, что им удалось создать новый цвет, который нельзя увидеть в обычных условиях. Получилось что-то между синим и зеленым.
Согласно отчёту, они смогли экспериментально вызвать у людей восприятие цвета, выходящего за пределы естественных возможностей глаза. Этот оттенок они назвали "olo”.
Чтобы человек смог его увидеть, ученые стимулировали отдельные участки сетчатки глаза лазерными импульсами. И только 5 людям удалось это сделать. Открытие исследователей США уже оживлённо обсуждают в научном сообществе, пишет KP. RU.
Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.