Этот суперметалл откроет новую веху в производстве ракет

Новый сплав на основе никеля создали южнокорейские учёные. Он отличается стабильностью механических характеристик, которые, в отличие от большинства металлов, почти не зависят от температуры.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никель

Этот суперметалл сохраняет свои свойства в от минус 196 до плюс 600 градусов по Цельсию. Благодаря этому его можно использовать для производства ракет и реактивных двигателей. Также этот сплав применим при создании автомобильных выхлопных систем, турбин электростанций, трубопроводов, космических аппаратам.

Благодаря ему эти вещи будут служить долго и не сломаются в условиях температурных скачков, пишет KP. RU.

Уточнения

Ни́кель (химический символ — Ni, от лат. Niccolum) — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 28.



