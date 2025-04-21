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Воскрешение в 21 веке: как генетики вернули к жизни исчезнувшего хищника, которого никто не видел тысячу лет

2:40
Наука

Восстановить исчезнувший вид — это мечта многих ученых. Но что если технологии могут вернуть животных, которые не видели люди целые тысячи лет?

Волк
Фото: flickr.com by dalliedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

На страницах журнала Time появилась новость, которая всколыхнула научный мир: компания Colossal объявила о создании щенков древнего хищника — (Aenocyon dirus), который был ведущим хищником в Америке во времена последнего ледникового периода.

Воскрешение в 21 веке

Используя передовые методы генной инженерии, специалисты Colossal создали трех щенков, обладающих генетическими характеристиками исчезнувшего вида. Работы велись на основе образцов ДНК, полученных из окаменелостей.

В компании заявляют, что им удалось "воскресить" вид с помощью науки. Однако, несмотря на громкие заявления, независимые эксперты подчеркивают, что эти щенки на самом деле являются генетически модифицированными серыми волками, а не настоящими Aenocyon dirus.

Как это удалось?

Компания Colossal извлекла генетический материал из двух окаменелостей Aenocyon dirus и сравнила его с ДНК серого волка — ближайшего живого родственника. Затем были введены изменения в ДНК серого волка, добавив 14 генов, которые присущи волку.

Из множества эмбрионов выжили только три, которые были рождены в октябре и январе. Щенки, по словам разработчиков, Aenocyon dirus в два раза крупнее обычных серых волков, и ожидается, что они будут весить около 70 килограммов.

Реальность или фантастика?

Несмотря на научные успехи, не все верят в "возвращение вида". Эксперты журнала Science указывают на противоречия в исследованиях. Главный ученый Colossal, Бет Шапиро, ранее утверждала, что он вовсе не был волком, а близким родственником африканского шакала.

Кроме того, она заявляла, что животное, вероятно, не имело белый, а красноватый окрас. Эти утверждения расходятся с новыми результатами компании.

Проблемы в современном мире

Одним из ключевых вопросов, который поднимается в связи с этим проектом, является актуальность таких исследований. Экосистемы, в которых существовал Aenocyon dirus, уже давно исчезли.

Некоторые считают, что ресурсы, потраченные на воскрешение исчезнувших видов, было бы лучше направить на защиту тех животных, которые находятся на грани вымирания сегодня.

Уточнения

Генетическая инжене́рия (или генная инженерия) — совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами, введения их в другие организмы и выращивания искусственных организмов после удаления выбранных генов из ДНК.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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