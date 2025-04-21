Microsoft создала ИИ, который управляет компьютером, как будто это вы

Представьте помощника, который не просто отвечает на команды, а сам открывает сайты, нажимает кнопки, заполняет формы и работает в приложениях — словно настоящий человек. Без API, без ручного вмешательства. Именно это обещает новый Copilot Studio от Microsoft — мощный инструмент для автоматизации задач на компьютере.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Microsoft

ИИ, который "видит" и "действует"

"Использование компьютера позволяет агентам взаимодействовать с веб-сайтов и настольных приложений, нажав кнопки, выбрав пункт меню и введя в поля на экране", — объясняет вице-президент Microsoft по продукту Copilot Чарльз Ламанна.

По сути, система моделирует действия человека: видит интерфейс, распознаёт элементы на экране и действует — даже если приложение не поддерживает интеграцию через API. То есть, если задачу может выполнить пользователь, то её сможет выполнить и ИИ-агент.

Что это значит на практике?

Copilot Studio способен автоматизировать сложные и рутинные действия:

следить за ценами в онлайн-магазинах и оформлять покупки по выгодной цене;

заполнять многостраничные формы без ошибок;

обрабатывать счета и документы;

адаптироваться к изменениям интерфейса сайтов и приложений.

ИИ-агент не ломается при редизайне сайта — он обучен подстраиваться под новый визуал, как это делает человек.

Новый уровень автоматизации

Copilot Studio — не первая инициатива Microsoft в этой сфере. Например, в потребительском Copilot уже появилась функция "Действия", которая помогает бронировать рестораны и делать онлайн-покупки.

Но именно Copilot Studio выводит автоматизацию на новый уровень: работает с огромным числом сайтов и программ, обеспечивает более глубокую персонализацию и охватывает весь рабочий процесс, а не отдельные команды.

Ключ к будущему — невидимый помощник

Теперь искусственный интеллект может действовать как "невидимый пользователь" — выполнять любую задачу в интерфейсе, где раньше требовались только человеческие руки.

Это может полностью изменить подход к работе, особенно в бизнесе, где важна скорость и точность.

Уточнения

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд, штат Вашингтон, США.

