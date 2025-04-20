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Марс живой: неожиданная находка НАСА

5:53
Наука

Марсоход NASA "Кьюриосити" сделал одно из самых веских открытий за всю историю изучения Красной планеты: обнаружены убедительные свидетельства того, что на Марсе миллиарды лет назад могли существовать условия для зарождения жизни.

Марс
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Более того, находка, судя по всему, приоткрывает завесу тайны над вопросом, что именно погубило этот потенциально обитаемый мир. Всё началось с обычной, казалось бы, процедуры — бурения скальных пород на горе Шарп, центральном пике кратера Гейл. Именно там "Кьюриосити" наткнулся на залежи сидерита — карбоната железа, минерала, недвусмысленно указывающего на наличие в древности на Марсе углеродного цикла.

А это, в свою очередь, означает, что планета когда-то располагала вполне пригодной для жизни средой. Открытие вселяет надежду: когда марсоход Perseverance наконец доставит свои образцы на Землю, у учёных появится шанс найти прямые доказательства существования древней марсианской жизни. Результаты исследования были опубликованы 17 апреля в журнале Science, и, по словам ведущего автора работы Бена Тутоло, доцента Университета Калгари, обнаружение сидерита в таких объёмах стало моментом истины. До сих пор один из главных вопросов марсианской геологии звучал так: "Где же все карбонаты?" Теперь, судя по всему, ответ найден.

Углеродный цикл: основа жизни на планетах

На Земле последние 4 миллиарда лет углеродный цикл играет роль невидимого дирижёра, обеспечивающего саму возможность жизни. Углерод непрерывно курсирует между атмосферой, сушей и океаном, служа строительным материалом для организмов и регулятором климата. Половина этого механизма — так называемый медленный углеродный цикл — работает примерно так: вулканы выбрасывают углекислый газ (CO₂), океанические воды, богатые кальцием, связывают его в известняковые породы, которые со временем погружаются в мантию, нагреваются и снова возвращают CO₂ в атмосферу через извержения.

Парадокс Красной планеты заключался в том, что, несмотря на явные следы древних рек и озёр (даже дельт и береговых линий), ни один из предыдущих марсоходов, ни спутниковые снимки не фиксировали главного признака углеродного цикла — карбонатных минералов. Словно Марс хранил какую-то геологическую тайну. И вот "Кьюриосити" эту тайну раскрыл. С 2012 года марсоход методично исследовал кратер Гейл (96 миль в поперечнике), пройдя по его дну 21 милю и добравшись до слоёв, скрытых от спутниковых глаз. В 2022–2023 годах были пробурены четыре ключевых образца, а встроенный рентгеновский дифрактометр определил их минеральный состав.

Открытие, ускользавшее десятилетиями

Расшифровка данных принесла сенсацию: сидерит составлял от 5% до 10% веса образцов — не просто следы, а внушительная доля. Тутоло и его коллеги также обнаружили сульфаты магния — минералы, отлично растворимые в воде. По их мнению, именно эти соли "маскировали" сигнал сидерита при дистанционном зондировании: спутники попросту не видели карбонаты, потому что рядом с ними всегда оказывались более "громкие" с точки зрения спектрометрии вещества. Как считает Тутоло, если аналогичные породы с сульфатами встречаются по всему Марсу (а они встречаются), то, скорее всего, и карбонаты там не редкость. Это меняет всю картину: немалая часть CO₂, который учёные считали причиной марсианского потепления в древности, может быть "записана" в этих самых карбонатных залежах.

Почему Марс стал безжизненным

Самое любопытное начинается, когда исследователи пытаются сбалансировать марсианский углеродный цикл. По их выводам, перед нами пример "перекоса" в сторону необратимой реакции: CO₂ активно вытягивался из атмосферы и консервировался в породах, но не возвращался обратно в том же объёме. Почему? На Марсе, в отличие от Земли, нет тектоники плит — глубинные процессы шли иначе. Кислые воды вступали в реакции с грунтом, образуя сульфаты и оксиды железа (что мы и видим в образцах), но без полноценного "перемешивания" недр углерод уходил в геологические "заначки" безвозвратно.

Примерно 3,5 миллиарда лет назад, как полагает Дженис Бишоп из Института поиска внеземного разума (SETI), на Земле уже вовсю существовала жизнь (нашим древнейшим окаменелостям, напомним, около 3,5 млрд лет, а биосфера должна была зародиться ещё раньше). В ту же эпоху Марс, судя по всему, начал увядать: атмосфера истончалась, газы улетучивались в космос, планета стыла. По самым скромным оценкам, минимум 2 миллиарда лет Красная планета уже была холодным и сухим трупом.

Ждать ли новых открытий?

Ближайшая перспектива вернуть марсианские образцы на Землю (миссия Perseverance) выглядит туманно: проект изрядно превысил бюджет и сдвинут вправо по срокам. Однако "Кьюриосити" продолжает работать, постепенно распутывая геологическую летопись горы Шарп. Чем больше он расскажет о марсианских породах, тем точнее будут климатические модели далёкого прошлого. Была ли жизнь на Марсе? Пока у нас нет финальных доказательств. Но теперь мы хотя бы знаем, где их искать.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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