Загадочная грабница: исследования ДНК показало, что мы не знаем, кто там лежал

5:59 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении долгого времени археологи были убеждены, что древнейшие гробницы Ирландии, возведённые около 5000 лет назад, служили последним пристанищем для представителей правящей элиты каменного века.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Однако сенсационные результаты новейшего анализа ДНК 55 человеческих скелетов, обнаруженных в этих захоронениях, заставляют усомниться в этой теории. Выяснилось, что данные погребальные сооружения были предназначены не для избранных династий, а для широких слоёв общества той эпохи.

Ирландский неолит, охватывающий период примерно с 3900 по 2500 год до нашей эры, стал временем строительства впечатляющих мегалитических памятников — грандиозных каменных комплексов, где покоились останки сотен людей, как кремированные, так и целые скелеты. Эти древние сооружения, безусловно, являлись местами захоронений, но до недавнего времени среди учёных не утихали споры о том, кого именно удостаивали чести быть погребёнными в них и не служили ли гробницы также центрами ритуальных церемоний, театрализованных действ и общественных собраний.

Предыдущие генетические исследования уже выяснили, что создателями этих монументальных памятников были древние фермеры, занимавшиеся скотоводством и земледелием. На основе тех данных был сделан вывод, будто внушительные гробницы являлись семейными усыпальницами некой могущественной аристократии, практиковавшей близкородственные браки.

Однако свежая работа, опубликованная 2 апреля в Кембриджском археологическом журнале, переворачивает эти представления. По мнению авторов исследования, археологи прошлого могли серьёзно заблуждаться относительно социального статуса погребённых и характера их родственных связей.

Ведущий исследователь Нил Карлин, археолог из Университетского колледжа Дублина, предполагает, что мегалиты на самом деле были многогранными общественными центрами. По его версии, люди эпохи неолита собирались там в определённые сезоны для совместных работ, пиршеств и, конечно, погребальных обрядов.

Примечательно, что к возведению монументальных коридорных гробниц общество пришло не сразу: в течение первых четырёх столетий неолита в ходу были куда более скромные способы захоронения, и лишь около 3300 года до н. э. начался "бум" строительства величественных каменных курганов.

В общей сложности на территории Ирландии выявлено четыре основных типа погребальных сооружений той поры. Три из них, относящиеся к раннему неолиту, представляли собой незамысловатые могилы. Но четвёртый тип — так называемые развитые коридорные гробницы — знаменовал собой новую эпоху погребальной архитектуры. Эти исполинские круглые курганы с длинными каменными проходами старше знаменитого Стоунхенджа и египетских пирамид; одними из наиболее сохранившихся образцов таких гробниц остаются Ньюгрейндж и ещё несколько десятков сооружений, до сих пор встречающихся в ирландских ландшафтах.

Тщательный анализ ДНК останков из коридорных гробниц преподнёс неожиданный сюрприз: выяснилось, что большинство погребённых людей не были близкими родственниками. Этот факт заставил Карлина и его коллег сделать в научной работе весьма осторожный вывод: вряд ли данные гробницы являлись эксклюзивным местом упокоения какой-то одной правящей династии, тщательно ограничивавшей доступ к семейному некрополю для посторонних. Иными словами, захоронения отражали не узкоклановые, а напротив, широкие общественные связи.

Чтобы глубже проникнуть в эволюцию социальных связей неолитической эпохи, исследователи сопоставили генетические данные с едва уловимыми изменениями в характере погребений на протяжении двух тысячелетий. И обнаружили любопытную закономерность.

В раннем неолите небольшие простые могилы вполне соответствовали генетической картине тех времён: люди жили компактными сообществами, где родственные узы были теснее. Но с наступлением позднего неолита, когда началось возведение циклопических гробниц с коридорами, состав погребённых резко изменился. Анализ ДНК показал, что теперь в этих монументах хоронили преимущественно людей, связанных довольно дальним родством.

Карлин поясняет, что такой сдвиг свидетельствует об изменении самой структуры общества. По всей видимости, родственные группы начали активнее взаимодействовать на более широких территориях, предпочитая создавать семьи с представителями других общин, а не ограничиваться ближайшими сородичами. Что именно запустило этот механизм социальных перемен, пока остаётся неясным. Однако исследователи выдвигают гипотезу, что скопление десятков мегалитических гробниц в определённых регионах Ирландии указывает на периодические массовые встречи разрозненных групп населения. Возможно, эти собрания носили сезонный характер и сопровождались сложными церемониальными ритуалами.

Таким образом, вместо привычного взгляда на неолит как эпоху всемогущих династий учёные предлагают видеть в том обществе более равноправную структуру. Разумеется, для полного подтверждения этой теории требуются дальнейшие изыскания — новые генетические анализы, изучение археологических артефактов и монументальной архитектуры. Только тогда, как заключают авторы работы, можно будет окончательно говорить о подлинных социальных сдвигах, произошедших в Ирландии после 3600 года до н. э.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

