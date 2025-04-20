Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выброси приседы: тренер предложила замену — и она оказалась круче классики
Режиссёр Герман-младший обрушился на список фильмов от Минпросвещения: стоит пересмотреть
Блинный салат с ветчиной: так вкусно, что хочется повторить
АЗС как минное поле: за что можно лишиться прав прямо у колонки
Новогодний сюрприз: Валерия вспомнила о неприятном подарке от бывшего мужа
Огород может обернуться больницей — как избежать последствий
Южная Корея принимает пошлины США: что скрывается за этим решением
Тысячелетняя история, поэт Гораций, культ Венеры — всё это в одном месте
Затмение в России: Леонтьев вынужден соглашаться на выступления в кабаках за границей

Эта болезнь способна непоправимо нарушить вашу жизнь: но выход есть

7:39
Наука

Корь остаётся одной из самых опасных детских инфекций, унося жизни от 1 до 3 из тысячи заражённых детей.

Эпидемия
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar
Эпидемия

Однако даже те, кто смог пережить острую фазу болезни, нередко расплачиваются за это серьёзными долгосрочными последствиями. Спустя месяцы и даже годы после кажущегося выздоровления иммунная система человека остаётся ослабленной. В редких случаях вирус кори способен годами скрываться в нервной системе, чтобы спустя время запустить смертельную болезнь.

Первые симптомы и недооценка угрозы

На первый взгляд корь кажется обычной вирусной инфекцией. Сначала поднимается высокая температура, появляется кашель и прочие респираторные симптомы, а затем тело покрывается характерной сыпью, начиная от линии роста волос и распространяясь ниже. Эту картину Пэтси Стинчфилд, медсестра-практика по инфекционным заболеваниям и бывший президент Национального фонда инфекционных заболеваний (NFID), образно сравнивает с тем, будто на голову человека вылили "ведро сыпи". Однако за этой кажущейся "детской болезнью" стоят страшные цифры: по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), каждый пятый ребёнок, заразившийся корью, попадает в больницу, а каждый двадцатый заболевает пневмонией — главной причиной смерти от этой инфекции.

Примерно одному ребёнку из тысячи корь приносит особо тяжёлые испытания: вирус провоцирует отёк мозга (энцефалит), ведущий к судорогам. Даже если ребёнок выживает, он может остаться с необратимым повреждением мозга, слепотой или глухотой. Стинчфилд подчёркивает, что некоторым детям после такого требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких, чтобы они смогли восстановиться.

Иммунная амнезия: скрытый удар кори

Самое коварное последствие кори кроется не только в острых проявлениях, но и в долгосрочном разрушении иммунной защиты. Исследования показывают, что вирус связывается с важнейшими клетками иммунной системы — Т-лимфоцитами, В-лимфоцитами и долгоживущими плазматическими клетками. Именно эти клетки хранят "память" о перенесённых инфекциях десятилетиями, позволяя организму мгновенно реагировать на повторную угрозу. Однако корь способна буквально "стирать" этот иммунный архив.

Уникальное исследование 2019 года доказало: после кори человек теряет от 11% до 73% накопленных ранее антител, выработанных в борьбе с другими болезнями. Фактически организм лишается части своей "истории иммунизации". По словам генетика Стивена Элледжа из Гарвардской медицинской школы, получается, что для полного восстановления человеку пришлось бы заново переболеть всеми ранее побеждёнными инфекциями. Это делает его уязвимым для множества других заболеваний, которые ранее не представляли опасности.

Такой эффект учёные назвали "иммунной амнезией". Его страшные последствия подтверждает исследование 2015 года, проведённое эпидемиологом Майклом Миной: дети, переболевшие корью, в последующие годы демонстрировали повышенную смертность от самых разных инфекций. Именно корь и подобные болезни были основной причиной, по которой в начале XX века каждый пятый ребёнок в США не доживал до пяти лет. Сегодня мы знаем, что массовая вакцинация с 1974 года спасла как минимум 154 миллиона жизней — об этом свидетельствуют данные исследования 2024 года, опубликованного в The Lancet.

Стивен Элледж подчёркивает, что значение вакцины против кори намного шире, чем кажется: она не просто защищает от смерти 0,1-0,2% детей, напрямую гибнущих от вируса. Она спасает ещё 0,5-1% детей, которые после кори становятся мишенью для других опасных инфекций. Это делает вакцинацию по-настоящему жизненно важной процедурой.

Затянувшаяся угроза: когда вирус остаётся в организме

Ещё одна страшная особенность кори — способность вируса годами прятаться в нервной системе. По словам профессора иммунологии Росса Кедла из Университета Колорадо, даже после полного выздоровления инфекция остаётся в мозге, будто затаивается в ожидании момента, чтобы нанести завершающий удар.

Самое ужасное последствие такого "долгоиграющего" сценария — подострый склерозирующий панэнцефалит (SSPE). Это медленное неврологическое разрушение, начинающееся с перепадов настроения и мелких мышечных судорог, но неотвратимо ведущее к потере речи, зрения, слуха. Через год-два человек впадает в кому и умирает. Кедл описывает это так: на твоих глазах знакомый человек превращается в "развалину", а затем исчезает навсегда.

SSPE особенно беспощаден к детям, переболевшим корью до двух лет. Риск развития этого синдрома составляет примерно 1 случай на 1000 у малышей и 1 на 10 000 у старших детей. Для сравнения: вероятность тяжёлых побочных эффектов от современных вакцин — 1-2 случая на миллион, то есть в десятки раз ниже.

Почему вакцинация — единственный выход

В США до появления вакцины корью ежегодно болели 3-4 миллиона человек. Благодаря введению двухкомпонентной вакцины MMR (против кори, эпидемического паротита и краснухи) заболеваемость удалось свести почти к нулю — настолько, что в 2000 году корь официально объявили искоренённой на территории страны. Однако сегодня, когда в Техасе, Нью-Мексико, Канзасе, Огайо и ещё 16 штатах фиксируются вспышки кори (плюс очаги в Мексике и Канаде), врачи бьют тревогу.

По словам доктора Мишель Бэррон, старшего медицинского директора UCHealth, главная проблема — снижение охвата вакцинацией. А ведь именно MMR-вакцина не только защищает от самой кори, но и предотвращает описанные осложнения. Увы, никаких "чудодейственных" лекарств от кори не существует. Так называемые "натуральные методы" вроде приёма витамина А, которые пропагандируют некоторые активисты (в том числе Роберт Ф. Кеннеди-младший), на деле являются лишь терапией для истощённых, голодных детей в бедных регионах — и не более того.

Вывод Бэррон звучит просто и страшно: снизить риск осложнений можно лишь одним способом — не заразиться корью. Вакцина защищает от всех перечисленных ужасов разом.

Вакцина — не просто защита, а спасение

Корь не просто опасна — она коварна своей медленной местью. Кажущееся выздоровление может обернуться трагедией спустя годы. И напротив, прививка спасает не только от самой болезни, но и от каскада страшных последствий. В мире, где медицина научилась побеждать даже самые страшные инфекции, отказ от вакцины выглядит как шаг назад — в эпоху, когда каждый пятый ребёнок мог не дожить до пяти лет.

Уточнения

Корь (лат. morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Садоводство, цветоводство
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все Аудио 
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Шоу-бизнес
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Ни в коем случае!: известный режиссёр раскрыла, какие два советских фильма нельзя переснимать
Кошка нервничает — значит, что-то приближается: вот что она чувствует
Одна палка — пять превращений: что скрывает старая метла в кладовке
Мягкие, румяные, ароматные: как приготовить идеальные пирожки
Без ульев и забот: как привлечь пчёл и получить щедрый урожай
На грани облысения? В игру вступает жир — и это не шутка
Секрет успеха Emerald Cruises: как новые суда поднимут роскошь на новый уровень
Деньги в обратную сторону: 76% операций в банкоматах — это пополнения
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие
Эксперимент, от которого мурашки: 63 дня без света и часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.