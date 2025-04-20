Эта болезнь способна непоправимо нарушить вашу жизнь: но выход есть

7:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Корь остаётся одной из самых опасных детских инфекций, унося жизни от 1 до 3 из тысячи заражённых детей.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar Эпидемия

Однако даже те, кто смог пережить острую фазу болезни, нередко расплачиваются за это серьёзными долгосрочными последствиями. Спустя месяцы и даже годы после кажущегося выздоровления иммунная система человека остаётся ослабленной. В редких случаях вирус кори способен годами скрываться в нервной системе, чтобы спустя время запустить смертельную болезнь.

Первые симптомы и недооценка угрозы

На первый взгляд корь кажется обычной вирусной инфекцией. Сначала поднимается высокая температура, появляется кашель и прочие респираторные симптомы, а затем тело покрывается характерной сыпью, начиная от линии роста волос и распространяясь ниже. Эту картину Пэтси Стинчфилд, медсестра-практика по инфекционным заболеваниям и бывший президент Национального фонда инфекционных заболеваний (NFID), образно сравнивает с тем, будто на голову человека вылили "ведро сыпи". Однако за этой кажущейся "детской болезнью" стоят страшные цифры: по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), каждый пятый ребёнок, заразившийся корью, попадает в больницу, а каждый двадцатый заболевает пневмонией — главной причиной смерти от этой инфекции.

Примерно одному ребёнку из тысячи корь приносит особо тяжёлые испытания: вирус провоцирует отёк мозга (энцефалит), ведущий к судорогам. Даже если ребёнок выживает, он может остаться с необратимым повреждением мозга, слепотой или глухотой. Стинчфилд подчёркивает, что некоторым детям после такого требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких, чтобы они смогли восстановиться.

Иммунная амнезия: скрытый удар кори

Самое коварное последствие кори кроется не только в острых проявлениях, но и в долгосрочном разрушении иммунной защиты. Исследования показывают, что вирус связывается с важнейшими клетками иммунной системы — Т-лимфоцитами, В-лимфоцитами и долгоживущими плазматическими клетками. Именно эти клетки хранят "память" о перенесённых инфекциях десятилетиями, позволяя организму мгновенно реагировать на повторную угрозу. Однако корь способна буквально "стирать" этот иммунный архив.

Уникальное исследование 2019 года доказало: после кори человек теряет от 11% до 73% накопленных ранее антител, выработанных в борьбе с другими болезнями. Фактически организм лишается части своей "истории иммунизации". По словам генетика Стивена Элледжа из Гарвардской медицинской школы, получается, что для полного восстановления человеку пришлось бы заново переболеть всеми ранее побеждёнными инфекциями. Это делает его уязвимым для множества других заболеваний, которые ранее не представляли опасности.

Такой эффект учёные назвали "иммунной амнезией". Его страшные последствия подтверждает исследование 2015 года, проведённое эпидемиологом Майклом Миной: дети, переболевшие корью, в последующие годы демонстрировали повышенную смертность от самых разных инфекций. Именно корь и подобные болезни были основной причиной, по которой в начале XX века каждый пятый ребёнок в США не доживал до пяти лет. Сегодня мы знаем, что массовая вакцинация с 1974 года спасла как минимум 154 миллиона жизней — об этом свидетельствуют данные исследования 2024 года, опубликованного в The Lancet.

Стивен Элледж подчёркивает, что значение вакцины против кори намного шире, чем кажется: она не просто защищает от смерти 0,1-0,2% детей, напрямую гибнущих от вируса. Она спасает ещё 0,5-1% детей, которые после кори становятся мишенью для других опасных инфекций. Это делает вакцинацию по-настоящему жизненно важной процедурой.

Затянувшаяся угроза: когда вирус остаётся в организме

Ещё одна страшная особенность кори — способность вируса годами прятаться в нервной системе. По словам профессора иммунологии Росса Кедла из Университета Колорадо, даже после полного выздоровления инфекция остаётся в мозге, будто затаивается в ожидании момента, чтобы нанести завершающий удар.

Самое ужасное последствие такого "долгоиграющего" сценария — подострый склерозирующий панэнцефалит (SSPE). Это медленное неврологическое разрушение, начинающееся с перепадов настроения и мелких мышечных судорог, но неотвратимо ведущее к потере речи, зрения, слуха. Через год-два человек впадает в кому и умирает. Кедл описывает это так: на твоих глазах знакомый человек превращается в "развалину", а затем исчезает навсегда.

SSPE особенно беспощаден к детям, переболевшим корью до двух лет. Риск развития этого синдрома составляет примерно 1 случай на 1000 у малышей и 1 на 10 000 у старших детей. Для сравнения: вероятность тяжёлых побочных эффектов от современных вакцин — 1-2 случая на миллион, то есть в десятки раз ниже.

Почему вакцинация — единственный выход

В США до появления вакцины корью ежегодно болели 3-4 миллиона человек. Благодаря введению двухкомпонентной вакцины MMR (против кори, эпидемического паротита и краснухи) заболеваемость удалось свести почти к нулю — настолько, что в 2000 году корь официально объявили искоренённой на территории страны. Однако сегодня, когда в Техасе, Нью-Мексико, Канзасе, Огайо и ещё 16 штатах фиксируются вспышки кори (плюс очаги в Мексике и Канаде), врачи бьют тревогу.

По словам доктора Мишель Бэррон, старшего медицинского директора UCHealth, главная проблема — снижение охвата вакцинацией. А ведь именно MMR-вакцина не только защищает от самой кори, но и предотвращает описанные осложнения. Увы, никаких "чудодейственных" лекарств от кори не существует. Так называемые "натуральные методы" вроде приёма витамина А, которые пропагандируют некоторые активисты (в том числе Роберт Ф. Кеннеди-младший), на деле являются лишь терапией для истощённых, голодных детей в бедных регионах — и не более того.

Вывод Бэррон звучит просто и страшно: снизить риск осложнений можно лишь одним способом — не заразиться корью. Вакцина защищает от всех перечисленных ужасов разом.

Вакцина — не просто защита, а спасение

Корь не просто опасна — она коварна своей медленной местью. Кажущееся выздоровление может обернуться трагедией спустя годы. И напротив, прививка спасает не только от самой болезни, но и от каскада страшных последствий. В мире, где медицина научилась побеждать даже самые страшные инфекции, отказ от вакцины выглядит как шаг назад — в эпоху, когда каждый пятый ребёнок мог не дожить до пяти лет.

Уточнения

Корь (лат. morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.

