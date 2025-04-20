За пределами человеского понимания: ученые создали то, что не было заложено природой

5:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Человеческий глаз способен воспринимать миллионы оттенков, но, как выяснилось, это далеко не предел цветового разнообразия. Группа исследователей разработала уникальную методику, позволяющую обмануть зрительную систему и открыть человеку доселе невиданные цвета.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз

Технология, о которой идет речь, уже позволила пяти добровольцам увидеть принципиально новый оттенок, получивший название "оло" — нечто среднее между синим и зеленым, но с такой глубиной и насыщенностью, которая не встречается в естественной цветовой гамме.

Об этом открытии ученые рассказали в статье, опубликованной 18 апреля в журнале Science Advances. По словам авторов исследования, во главе с аспирантом Калифорнийского университета в Беркли Джеймсом Фонгом, конечная цель их работы — научиться управлять каждым фоторецептором сетчатки по отдельности. Пока до этого далеко, но уже сейчас их метод демонстрирует реальную возможность программировать цветовое восприятие на клеточном уровне.

Фактически ученые вторглись в святая святых нашего зрения — механизм интерпретации цветов мозгом. Как известно, в сетчатке глаза есть два типа светочувствительных клеток: палочки, отвечающие за ночное видение, и колбочки, которые работают при ярком свете и различают цвета. Колбочек существует три вида: L (воспринимает длинные волны, то есть красный спектр), M (средние волны, зеленый цвет) и S (короткие волны, синий диапазон). Когда свет попадает на эти клетки, мозг расшифровывает комбинации их сигналов и "собирает" из них нужный оттенок.

Проблема в том, что в естественных условиях колбочки работают сообща: например, "зеленочувствительные" M-колбочки всегда активируются в связке с "красными" L и "синими" S, поскольку диапазоны их чувствительности частично перекрываются. Исследователи решили нарушить это правило и посмотреть, что произойдет, если стимулировать только M-колбочки, не затрагивая остальные. Для этого потребовалось создать технологию, которую они назвали "Оз" (в честь знаменитых изумрудных очков из сказки о Волшебнике страны Оз).

Суть метода "Оз" заключается в ювелирной работе с сетчаткой. Сначала ученые составили подробную карту расположения колбочек у каждого участника — а это уникальная мозаика для каждого человека. Для этого применялась адаптивная оптическая когерентная томография (АО-ОКТ): на клетки направлялся свет, а по их реакции определялось, к какому типу (L, M или S) они относятся. Затем добровольцу предлагалось смотреть на экран с небольшим квадратом, где лазерные микродозы строго дозированного света воздействовали на заданные колбочки. Система работала в реальном времени, отслеживая даже микродвижения глаза, чтобы луч попадал точно в цель.

Когда удалось изолированно активировать только M-колбочки, перед участниками открылся доселе не виданный цвет оло (название идет от координат "0, 1, 0" на цветовой карте: ноль активации L и S, единица — полная стимуляция M). По описанию участников, это похоже на свет мощной зеленой лазерной указки, но многократно усиленный по насыщенности. Один из исследователей сравнил обычное лазерное излучение с бледной тенью по сравнению с оло — настолько этот цвет ярче и глубже всего, что мы привыкли видеть.

Разумеется, нынешний вариант "Оз" — это пока не потребительская технология, а сложная лабораторная установка с мощными лазерами и точнейшей оптикой. Есть и другие ограничения: например, смотреть на тестовый квадрат нужно не прямо, а боковым зрением (в центре сетчатки колбочки слишком мелкие, и попасть в них лучом крайне сложно). Да и зона стимуляции пока ограничена крошечным участком сетчатки — стоит человеку перевести взгляд, как вся система перестает работать.

Тем не менее, ученые уверены: в теории "Оз" можно адаптировать и для центральной ямки (фовеа), где острота зрения максимальна, пусть это и станет "серьезной инженерной проблемой". Куда интереснее другое направление — использование технологии для помощи людям с нарушениями цветового зрения (дальтоникам). Если мозг научится интерпретировать искусственно созданные сигналы от "неработающих" колбочек, человек теоретически может открыть для себя новое измерение цвета. Более того, с помощью "Оз" исследователи намерены моделировать различные глазные патологии и даже симулировать тетрахромазию — редкий дар природы, когда у человека есть не три, а четыре типа колбочек, и мир видится во всей полноте оттенков.

Впрочем, о скором появлении чудо-дисплеев, воспроизводящих оло в каждом смартфоне, говорить не приходится. Как признают сами разработчики, громоздкое лазерное оборудование вряд ли уместится в корпус телефона или телевизора. Так что пока новый цвет останется привилегией нескольких счастливцев в научных лабораториях.

Уточнения

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе — государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США.

