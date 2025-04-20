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Животный белок спасает малышей, но вредит взрослым

1:46
Наука

Снижение потребления мяса и переход на растительные белки могут значительно продлить жизнь — к такому выводу пришла международная команда исследователей, которые проанализировали продовольственные и демографические данные из 101 страны за период с 1961 по 2018 год.

Стейк в медово-горчичном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Pierce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стейк в медово-горчичном соусе

Их цель — выяснить, как тип потребляемого белка влияет на продолжительность жизни. Оказалось, что у детей до пяти лет более высокое потребление животного белка и жиров коррелирует с более низким уровнем смертности, говорится в статье Nature Communications.

Однако картина меняется с возрастом: у взрослых рацион, богатый растительными белками, — такими как бобовые, орехи, соя и цельные злаки — связан с большей продолжительностью жизни и снижением риска хронических заболеваний.

Высокое потребление животного белка во взрослом возрасте ассоциируется с заболеваниями сердца, диабетом 2 типа и некоторыми видами рака. В то время как растительные белки демонстрируют защитный эффект, снижая уровень смертности и улучшая общее состояние здоровья.

Анализ также учитывал численность населения и уровень национального богатства, что позволило добиться высокой точности выводов. По мнению авторов, результаты особенно важны в контексте не только личного здоровья, но и глобального благополучия планеты, учитывая экологические последствия животноводства.

Итог ясен: сбалансированное потребление белка в разном возрасте — ключ к долгой и здоровой жизни. А растительные белки — основа будущего, где здоровье человека и устойчивость экосистем идут рука об руку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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