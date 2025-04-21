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Вчера обещали солнце — сегодня ливень: что не так с предсказаниями погоды

Наука

Каждому знакомо чувство разочарования, когда утренний прогноз обещает солнце, а по факту — ливень и ветер. Несмотря на всю технологичность современного прогнозирования, синоптики продолжают "промахиваться". В чём же дело?

Ураган
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ураган

Модель против реальности

Погодные модели — сложные математические конструкции, которые учитывают огромное количество факторов: от температуры воды в океанах до пепла, выброшенного вулканом на другом конце света. Однако идеальных данных не бывает: малейшая ошибка на входе и результат меняется. Это как поставить домино, но одно из звеньев чуть сместилось — цепочка пойдёт по другому пути.

В 1960-х годах метеоролог Эдвард Лоренц заметил, что даже незначительное изменение начальных условий может привести к совершенно другому исходу. Так родился знаменитый эффект бабочки: крошечный взмах крыла в Бразилии способен вызвать шторм в Техасе.

Где сбиваются прогнозы

Ближайшие 6-12 часов метеорологи обычно угадывают с точностью до 95%. Но стоит увеличить горизонт прогноза до недели — точность падает до 65-80%. Дальше — туман.

Один из факторов — неполные данные. Даже с суперкомпьютерами и спутниками у синоптиков нет полной картины атмосферы. Любой пробел — как разлитые чернила на бумаге: узор уже не тот.

Технологии в помощь

Чтобы повысить точность, учёные подключают к делу смартфоны. Да, сенсоры внутри гаджетов собирают микропоказания давления, температуры и влажности, пополняя базу данных в режиме реального времени. Чем больше информации — тем чётче картина.

Но есть и другая проблема — атмосфера становится всё более хаотичной из-за изменений климата. Выбросы CO₂, рост температур, неожиданные циклоны — всё это усложняет и без того хрупкую систему прогнозов.

Точность погоды — это всегда компромисс. Но с развитием технологий и расширением сетей наблюдения мы всё ближе к тому, чтобы понимать капризы природы не хуже, чем часы в телефоне.

Уточнения

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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