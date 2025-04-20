Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал на съёмочной площадке: Асмус провела день рождения вдали от России
Жмёшь на газ — а машина тормозит? Виновата одна из этих деталей
Ресницы встали и пошли: метод, который будит фолликулы
600 миллионов фунтов за сотрудничество с Китаем — Британия меняет курс
Это часть моей жизни: Джефф Бриджес до сих пор вспоминает работу над Большим Лебовски
То, что улетало в мусор, теперь работает за троих: ботва, которую перестали недооценивать
Этот корм зомбирует кошку — и она уже не различает вкус, только требует дозу
Искусство в доме: как одна деталь меняет атмосферу всей квартиры
Чем пахла советская электричка в час пик

Переживет ядерный взрыв: человечество создало небывалй источник энергии

3:11
Наука

Одна из главных проблем современных источников питания — хрупкость и неэкологичность.

Опоры электроснабжения
Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Опоры электроснабжения

Обычные литий-ионные батареи не только теряют эффективность при попадании влаги, но и несут угрозу: их токсичные компоненты и огнеопасные электролиты регулярно становятся причиной аварий. Однако команда исследователей смогла переломить эту тенденцию, представив растягивающийся гидрогелевый аккумулятор, лишенный ключевых недостатков предшественников.

Новинка не только гибкая и упругая, но и самовостанавливающаяся после повреждений. Учёные проверили её "на прочность" весьма экстравагантным способом: резали ножом, прокалывали, скручивали с усилием, словно испытывая пределы человеческой изобретательности в причинении вреда неживому объекту. И аккумулятор не сдался.

Что не так с классическими батареями?

Литий-ионные решения десятилетиями доминировали на рынке, но у них есть фатальный недостаток: электролиты на основе органических соединений огнеопасны, а соли лития с фтором токсичны. Мало того, что такие батареи боятся влаги (при её попадании стремительно падает КПД), так ещё и угроза возгорания остаётся постоянной головной болью для инженеров. Экологи тоже в тревоге: куда девать отработанные элементы с ядовитыми компонентами?

Чтобы раз и навсегда покончить с этими рисками, учёные разработали принципиально новый электролит — на основе литиевой соли без фтора, растворённой в воде. Именно этот шаг позволил создать гидрогелевый аккумулятор, где сама гелевая матрица служит одновременно электролитом и сепаратором (разделителем зарядов).

В чём прорыв?

  • Водная основа исключает возгорания и взрывы.
  • Нет фтору — значит, меньше вреда природе и человеку.
  • Гибкость и эластичность позволяют встраивать батарею в необычные устройства — от носимой электроники до "умной" одежды.
  • Самовосстановление: разрезанный и вновь соединённый аккумулятор продолжает работать.

Команда исследователей не ограничилась лабораторными тестами и устроила своим прототипам настоящее "испытание на выживание". Батареи:

  • кромсали острыми лезвиями;
  • протыкали насквозь;
  • скручивали с такой силой, будто хотели свернуть в рулон;
  • "купали" в условиях тропической влажности и жары.

И вот итог: даже после таких садистских экспериментов (сами учёные назвали их "пытками") аккумулятор не то что не вышел из строя, а сохранил стабильную работу. Более того, в течение месяца он выдержал свыше 500 циклов зарядки-разрядки при комнатной температуре без заметной деградации ёмкости.

Это значит, что эра гибкой энергетики уже не за горами. Носимые гаджеты, медицинские имплантаты, "умный текстиль" — везде, где нужна пластичность и безопасность, новые гидрогелевые батареи могут составить конкуренцию традиционным жёстким аккумуляторам. А главное — они безопасны для человека и планеты.

Уточнения

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Недвижимость
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче Аудио 
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Красота и стиль
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа Аудио 
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок
Садоводство, цветоводство
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Последние материалы
Ресницы встали и пошли: метод, который будит фолликулы
Жмёшь на газ — а машина тормозит? Виновата одна из этих деталей
600 миллионов фунтов за сотрудничество с Китаем — Британия меняет курс
Это часть моей жизни: Джефф Бриджес до сих пор вспоминает работу над Большим Лебовски
Этот корм зомбирует кошку — и она уже не различает вкус, только требует дозу
То, что улетало в мусор, теперь работает за троих: ботва, которую перестали недооценивать
Искусство в доме: как одна деталь меняет атмосферу всей квартиры
Чем пахла советская электричка в час пик
Олеся Железняк раскрыла тайну своего 25-летнего брака: одной любви недостаточно
После трёхмесячного перерыва: L'One вернулся в соцсети с чёрно-белым фото
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.