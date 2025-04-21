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Юпитер сбрасывает ядро: в атмосфере бушует шторм из химического мороженого

2:31
Наука

Когда кажется, что погода удивить уже не может, в дело вступает Юпитер. Ученые предполагают, что на этой планете с неистовыми штормами, которые размером с целые континенты, идёт… своеобразный град. Только это не лед, а рыхлые комки водно-аммиачной каши — нечто среднее между мокрым снегом и мороженым.

Юпитер
Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юпитер

Как "снег" меняет атмосферу Юпитера

Механизм, объясняющий странное распределение аммиака в атмосфере Юпитера, прост только на первый взгляд. Мощные грозы выбрасывают воду вверх, где она сталкивается с парами аммиака. Вместе они образуют водно-аммиачные капли, которые замерзают и выпадают обратно вниз.

"На таких высотах аммиак работает как антифриз. Он понижает температуру замерзания, и в итоге капли превращаются в снежную массу, которую Земля никогда не видела", — объясняет планетолог Хайди Беккер из NASA.

Эти "снежные шары" уносят аммиак из верхних слоев, а затем, падая глубже в атмосферу, испаряются и сбрасывают свой "багаж". Тем самым они и формируют неоднородный состав облаков, который так долго ставил исследователей в тупик.

Три года сомнений

"Я три года пытался опровергнуть эту теорию, но не смог", — признаётся Крис Мокель из Калифорнийского университета.

Именно он вместе с Имке де Патер и Хуачжи Гэ изучал данные зонда Juno и телескопа Hubble, полученные во время наблюдений грозовой тучи, бушующей на планете с 2017 года.

Записи показали: большая часть погодных явлений на Юпитере поверхностна и охватывает всего 10-20 км. Но есть исключения — глубокие штормы, проникающие в тропосферу, где и происходит магия снежных бурь.

Один из радиосигналов, зафиксированных Juno, стал ключом к разгадке. Под облаком появилось пятно, похожее либо на тающий лёд, либо на след аммиака. И оба варианта возможны только при наличии рыхлой, "грибной" смеси.

Это не только про Юпитер

По мнению исследователей, аналогичные процессы могут происходить и на других газовых гигантах — Сатурне, Уране, Нептуне, а возможно, и на экзопланетах. Наблюдать их пока сложно, но будущие миссии могут раскрыть больше тайн — особенно если удастся "заглянуть" в атмосферу глубже.

Уточнения

Юпи́тер — самая большая планета в Солнечной системе, пятая по удалённости от Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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