Серверный врач: правда ли, что ИИ заменит обычных врачей

2:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние годы медицинское сообщество активно исследует потенциал генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в диагностике заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стетоскоп

Научные публикации на эту тему исчисляются сотнями, однако отсутствие единых критериев оценки в исследованиях мешало сделать однозначные выводы. Возникали закономерные вопросы: насколько надежен ИИ в реальных клинических условиях и способен ли он превосходить по точности профессиональных врачей?

Чтобы внести ясность, команда исследователей из Высшей медицинской школы Университета Осаки под руководством доктора Хиротаки Такиты и доцента Дайю Уэды провела масштабный метаанализ. Ученые изучили 83 научные статьи, опубликованные с июня 2018 года по июнь 2024-го, охватывающие практически все направления медицины. Основной фокус был сделан на диагностических возможностях больших языковых моделей (LLM), среди которых чаще всего анализировался ChatGPT.

Результаты сравнительного анализа оказались весьма показательны: точность диагностики у опытных медиков оказалась на 15,8% выше, чем у систем ИИ. Средний порог точности генеративного искусственного интеллекта составил 52,1%. При этом важно отметить, что самые новые версии ИИ в отдельных случаях демонстрировали результаты, сопоставимые с уровнем врачей, не являющихся узкими специалистами (врачей общей практики).

Группа Такиты пришла к выводу, что диагностические способности продвинутого ИИ вполне сопоставимы с возможностями врачей-неспециалистов. Отсюда вытекает практическая ценность таких разработок: их можно эффективно применять в медицинском образовании для поддержки менее опытных докторов, а также в регионах с нехваткой квалифицированных кадров, где ИИ послужит подспорьем в первичной диагностике.

Вместе с тем ученые подчеркивают, что потенциал ИИ еще далек от исчерпания. Необходимы дальнейшие исследования, в частности:

тестирование систем в более сложных клинических сценариях;

оценка эффективности ИИ на реальных медицинских данных, а не на теоретических моделях;

повышение прозрачности алгоритмов принятия решений искусственным интеллектом;

масштабные проверки на разнородных группах пациентов.

Таким образом, хотя ИИ сегодня не заменяет опытных врачей, он уже становится надежным помощником и постепенно находит свою нишу в медицине.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

