Прилетело из космоса: как пыль с астероида могла запустить жизнь на Земле

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Когда зонд OSIRIS-REx доставил на Землю образцы с астероида Бенну, ученые были уверены, что получат ценные данные. Но никто не ожидал такой находки: в пыли обнаружили соединения, без которых невозможна жизнь — фосфаты, аммиак, десятки аминокислот и нуклеотиды РНК и ДНК.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESO_-_87_Sylvia-2_(by).jpg Микробы на обед: еда из астероидов — реальность космических миссий

"В образцах с Бенну были вещи, которые нас просто поразили", — рассказала минералог из Музея естественной истории в Лондоне Сара Рассел.

Бенну оказался фрагментом древнего тела с подземными солеными озёрами. Эти озёра испарялись, оставляя минеральные соли, похожие на те, что встречаются в пересохших земных озёрах. Такой состав наталкивает на мысль, что именно подобные астероиды могли принести на Землю строительные блоки для зарождения жизни.

Следы жизни — из космоса

Рассел уверена, что это убедительное свидетельство того, что именно астероиды могли снабдить Землю основными компонентами для жизни. Хотя Бенну сам по себе не был обитаем, его "родственники" вполне могли играть ключевую роль в эволюции других планет.

Более 3,7 миллиарда лет назад, когда Земля уже была теплой и стабильной, такие космические "гости" могли запустить появление первых живых организмов. И, возможно, аналогичный процесс происходил (или происходит) на спутниках Юпитера и Сатурна.

Открытие для всех

16 мая в Музее естественной истории в Лондоне откроется выставка "Космос: может ли жизнь существовать за пределами Земли?". Посетители смогут увидеть образцы с Луны, Марса и метеориты — некоторые из них старше самой Земли.

"Когда мы впервые открыли капсулу, внутри была чёрная пыль с белыми вкраплениями. Мы подумали — загрязнение. Но это оказалось фосфорное соединение, которого нет в метеоритах, но без него невозможна жизнь", — добавила Рассел.

Интерес к инопланетной жизни подогревает и телескоп "Джеймс Уэбб", который недавно зафиксировал потенциальные биосигналы в атмосфере далёкой экзопланеты K2-18b.

Но, как признают учёные, даже если внеземная жизнь и будет найдена — это только начало вопросов: взаимодействовать с ней, избегать, изучать или… есть?

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

