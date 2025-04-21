Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит портить мясо: как правильно приправлять для гриля
Вы думали это спасёт глаза: миф, который стоил вам хорошего зрения
7 болезней, которые больше не звучат как приговор: как изменилась медицина за 20 лет
Машина, которую уже не делают, всё ещё ищет владельца
Как избавиться от известкового налёта в туалете: 5 мощных натуральных средств
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Прыщ перед свиданием? Один трюк — и никто не заметит
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья

Прилетело из космоса: как пыль с астероида могла запустить жизнь на Земле

2:26
Наука

Когда зонд OSIRIS-REx доставил на Землю образцы с астероида Бенну, ученые были уверены, что получат ценные данные. Но никто не ожидал такой находки: в пыли обнаружили соединения, без которых невозможна жизнь — фосфаты, аммиак, десятки аминокислот и нуклеотиды РНК и ДНК.

Микробы на обед: еда из астероидов — реальность космических миссий
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESO_-_87_Sylvia-2_(by).jpg
Микробы на обед: еда из астероидов — реальность космических миссий

"В образцах с Бенну были вещи, которые нас просто поразили", — рассказала минералог из Музея естественной истории в Лондоне Сара Рассел.

Бенну оказался фрагментом древнего тела с подземными солеными озёрами. Эти озёра испарялись, оставляя минеральные соли, похожие на те, что встречаются в пересохших земных озёрах. Такой состав наталкивает на мысль, что именно подобные астероиды могли принести на Землю строительные блоки для зарождения жизни.

Следы жизни — из космоса

Рассел уверена, что это убедительное свидетельство того, что именно астероиды могли снабдить Землю основными компонентами для жизни. Хотя Бенну сам по себе не был обитаем, его "родственники" вполне могли играть ключевую роль в эволюции других планет.

Более 3,7 миллиарда лет назад, когда Земля уже была теплой и стабильной, такие космические "гости" могли запустить появление первых живых организмов. И, возможно, аналогичный процесс происходил (или происходит) на спутниках Юпитера и Сатурна.

Открытие для всех

16 мая в Музее естественной истории в Лондоне откроется выставка "Космос: может ли жизнь существовать за пределами Земли?". Посетители смогут увидеть образцы с Луны, Марса и метеориты — некоторые из них старше самой Земли.

"Когда мы впервые открыли капсулу, внутри была чёрная пыль с белыми вкраплениями. Мы подумали — загрязнение. Но это оказалось фосфорное соединение, которого нет в метеоритах, но без него невозможна жизнь", — добавила Рассел.

Интерес к инопланетной жизни подогревает и телескоп "Джеймс Уэбб", который недавно зафиксировал потенциальные биосигналы в атмосфере далёкой экзопланеты K2-18b.

Но, как признают учёные, даже если внеземная жизнь и будет найдена — это только начало вопросов: взаимодействовать с ней, избегать, изучать или… есть?

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Авиация
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Аудио 
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие
Авто
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Сводка с фронта: Киеву понравился день перемирия, который выполняли только русские, Дмитрий Плотников
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Последние материалы
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья
Неожиданное откровение Любови Успенской: как мода формирует наш характер
Первые рейсы Икарусов: Венгрия на улицах советских городов
Лучше шашлыка? Рыба на мангале — хит майских
Самые надёжные двигатели СССР. Почему они были такими простыми?
Целый бак бензина в подарок: как новые шины экономят топливо
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Йоко Оно пережила три выкидыша и заикание: история жены Леннона, которую ненавидели миллионы
По следам рыцарей и гурманов: как одно путешествие по Франции стало настоящим хитом среди туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.