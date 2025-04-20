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Учёные открыли материалы, которые переворачивают законы физики: вот что они делают

1:39
Наука

Исследователи из Чикагского и Калифорнийского университетов сделали сенсационное открытие: они выявили материалы, которые демонстрируют противоположное поведение обычным веществам — сжимаются при нагревании и расширяются под давлением. Это так называемые материалы с отрицательным тепловым расширением в метастабильных состояниях.

Перечитывая учебник по оптике на закате
Фото: commons.wikimedia.org by Bakanovtomsk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Перечитывая учебник по оптике на закате

Такая необычная характеристика имеет огромное значение для науки и техники. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, эти материалы могут изменить фундаментальные подходы в материаловедении. Они обещают продлить жизнь литий-ионных аккумуляторов без физической замены — достаточно лишь вернуть материал в стабильное состояние с помощью электрохимических процессов.

Кроме того, такие материалы могут использоваться в строительстве — они выдерживают перепады температуры и давления, обеспечивая стабильность конструкций. Это особенно важно для высокоточных объектов и зданий, подверженных экстремальным климатическим условиям.

Есть и более амбициозные идеи: создание так называемых конструкционных аккумуляторов. Это батареи, которые одновременно служат частью несущей структуры электромобиля или самолёта. Такой подход может сделать технику легче, экономичнее и эффективнее.

Учёные планируют развивать направление, используя окислительно-восстановительную химию для дальнейших исследований. Эти шаги могут не только расширить границы научного познания, но и привести к революции в ряде отраслей — от транспорта до строительства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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