Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы

Под кальдерой Йеллоустоуна учёные обнаружили стабильную газоотводящую магматическую шапку — образование, которое играет ключевую роль в сдерживании давления и отвода тепла.
Это открытие снижает вероятность разрушительного извержения супервулкана в обозримом будущем, пишет журнал Nature.
Исследование, поддержанное Национальным научным фондом США, объединило новейшие методы сейсмической томографии и компьютерного моделирования. На глубине около 3,8 км был найден магматический слой, насыщенный летучими веществами. Этот слой действует как природная вентиляция — эффективно отводит газ, стабилизируя внутренние процессы.
Сложности добавила пандемия COVID-19 — полевые работы велись в условиях ограничений, а анализ данных осложнялся шумами. Однако применение инновационных алгоритмов позволило извлечь максимально достоверную картину. Эти результаты дают новый вектор в изучении вулканов и мониторинге геоактивности.
В будущем учёные намерены отслеживать изменения в содержании газа и расплава, что поможет более точно прогнозировать поведение подобных вулканических систем.
Йе́ллоустонский национа́льный парк Йе́ллоустон (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.
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