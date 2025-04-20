Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда
Плов, который уверенно подашь гостям: чего не делают даже опытные повара
Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам
На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете
Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий
Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все
Не спорт и не диета: вот что на самом деле сжигает вес

Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы

1:18
Наука

Под кальдерой Йеллоустоуна учёные обнаружили стабильную газоотводящую магматическую шапку — образование, которое играет ключевую роль в сдерживании давления и отвода тепла.

Везувий
Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Везувий

Это открытие снижает вероятность разрушительного извержения супервулкана в обозримом будущем, пишет журнал Nature.

Исследование, поддержанное Национальным научным фондом США, объединило новейшие методы сейсмической томографии и компьютерного моделирования. На глубине около 3,8 км был найден магматический слой, насыщенный летучими веществами. Этот слой действует как природная вентиляция — эффективно отводит газ, стабилизируя внутренние процессы.

Сложности добавила пандемия COVID-19 — полевые работы велись в условиях ограничений, а анализ данных осложнялся шумами. Однако применение инновационных алгоритмов позволило извлечь максимально достоверную картину. Эти результаты дают новый вектор в изучении вулканов и мониторинге геоактивности.

В будущем учёные намерены отслеживать изменения в содержании газа и расплава, что поможет более точно прогнозировать поведение подобных вулканических систем.

Уточнения

Йе́ллоустонский национа́льный парк Йе́ллоустон (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Садоводство, цветоводство
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все Аудио 
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок
Садоводство, цветоводство
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок Аудио 
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Плов, который уверенно подашь гостям: чего не делают даже опытные повара
Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам
На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете
Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы
Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий
Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все
Не спорт и не диета: вот что на самом деле сжигает вес
Что делать, если ваш отпуск превратился в кошмар: права туристов, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.