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Далекий Титан: вам не понравятся вопросы к загадочной планете

3:56
Наука

Для геологов дельты рек — настоящая книга истории планеты. В них, как в архивах, собраны отложения с огромных территорий: можно узнать о климате прошлого, тектонических потрясениях и даже признаках древней жизни.

Гибрид астероида и кометы
Фото: livescience.com by William Gonzalez Sierra, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гибрид астероида и кометы

Именно поэтому марсоход НАСА отправился в кратер Езеро на Марсе — там сохранилась огромная дельта, хранящая тайны Красной планеты. Логично предположить, что если на Титане, спутнике Сатурна, текут реки (пусть и не из воды, а из жидкого метана), то и там должны быть дельты. Ан нет — новое исследование опровергает ожидания учёных.

Титан — уникальный мир в Солнечной системе. Это единственное место (кроме Земли), где на поверхности течёт жидкость: дожди из метана, реки, озёра, моря. Словно миниатюрная копия нашей планеты, но с климатом при -180°C. Космический аппарат "Кассини" (2006 год) впервые показал: на Титане есть извилистые русла и обширные "водоёмы". Но вот парадокс: в устьях рек практически нет дельт — тех самых геологических образований, которые на Земле возникают везде, где река несёт осадки в море.

Проблема радара: невидимые дельты?

Данные "Кассини" получены с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR) — он "просвечивает" плотную атмосферу Титана. Но дело в том, что жидкий метан на мелководье почти прозрачен для радиоволн. Образно говоря, радар видит глубокие моря, но береговую линию различить трудно: где заканчивается суша и начинается "морское дно"? Может, дельты просто "прячутся" от нашего взгляда?

Чтобы снять сомнения, Сэм Бёрч (Брауновский университет) и его команда смоделировали "псевдо-Титан" на Земле. Они взяли реальные спутниковые снимки дельт Миссисипи, Мексиканского залива, других знакомых ландшафтов — и "пересчитали" их под свойства метана. То есть заменили воду на жидкость с иной плотностью и радиопрозрачностью. И вот результат: синтетические SAR-изображения чётко показали дельту Миссисипи, барьерные острова, все прибрежные зоны.

Вывод Бёрча: если бы на Титане были дельты размером с земные, радар "Кассини" обязательно их увидел бы. Однако реальные снимки Титана преподнесли сюрприз: за вычетом двух сомнительных дельт у южного полюса, остальные реки "голые" — без характерных отложений в устьях. По статистике учёных, на Земле почти 100% крупных рек заканчиваются дельтами, а на Титане — лишь 1,3%.

Почему Титан нарушает законы геологии?

Главная загадка: реки Титана вполне способны переносить осадки (там есть эрозия, перенос, отложение частиц). Почему же дельты не формируются? Бёрч выдвигает две версии:

Уровень "морей" Титана колеблется слишком быстро — дельты размываются раньше, чем успевают закрепиться.
Приливные течения и ветры вдоль берегов "смывают" любые попытки осадков осесть.
Заодно выяснилось ещё одно странное явление: глубокие каналы на дне морей (как будто их проточили речные потоки) и таинственные углубления в озёрах. Словно сама природа спрятала ответы в ледяной оболочке Титана.

Титан вновь удивил учёных

По словам Сэма Бёрча, "это совсем не то, чего мы ожидали". Но именно в таких "неожиданностях" и есть ценность Титана: "Он словно нарочно нарушает наши представления, чтобы мы глубже копали". Для полного понимания всех этих геологических "антиномий" потребуются новые миссии, модели, исследования. А пока Титан остаётся самой интригующей загадкой в Солнечной системе.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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