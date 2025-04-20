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Страдай, чтобы стать лучше: как стресс помогает мозгу работать лучше

4:55
Наука

Лесные пожары, засухи, наводнения — учёные давно говорят о влиянии климатических катастроф на физическое и психическое здоровье.

Одинокий мужчина
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одинокий мужчина

Но оказалось, что есть ещё одно, не очевидное последствие: травма от катаклизмов бьёт по когнитивным функциям — способности мозга принимать взвешенные решения. К такому выводу пришла команда исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучив последствия самого разрушительного пожара в истории Калифорнии — Кэмп-Фейр (2018 год, Северная Калифорния).

Ранее эта же группа доказала, что выжившие после Кэмп-Фейр страдали от ПТСР, тревожности, депрессии и повышенной отвлекаемости. Новое исследование, опубликованное в Scientific Reports (Nature), идёт дальше: оказывается, мозг людей, переживших климатическую катастрофу, хуже справляется с задачами, требующими долгосрочного планирования.

По словам Джиоти Мишра, профессора Медицинской школы UC Сан-Диего и одного из руководителей проекта, если прежние работы фиксировали лишь эмоциональные расстройства, то теперь стало ясно: страдает сама "кухня" принятия решений. А это уже зона базовых когнитивных функций, без которых трудно представить полноценную жизнь.

Как учёные это выяснили?

В эксперименте участвовали 75 человек, разделённых на три группы:

  • Прямые жертвы пожара (27 чел.) — те, кто потерял дом, имущество, был в эпицентре событий.
  • Косвенные пострадавшие (21 чел.) — очевидцы, вынужденные эвакуироваться, но не пострадавшие физически.
  • Контрольная группа (27 чел.) — жители региона, которых стихия не коснулась.

Все участники выполняли специальный тест на принятие решений с денежным вознаграждением. Суть: им предлагали выбор, где сиюминутная выгода противоречила долгосрочной прибыли.

Например: "Получить $100 сейчас или $150 через неделю?" Здоровый мозг обычно выбирает второй вариант (ведь $150 больше, чем $100), но участники из группы прямых жертв Кэмп-Фейр часто "срывались" на мгновенную награду. Это называется снижение "выигрыш-сохранения" — когда человек не может удержаться от мелкой, но быстрой выгоды в ущерб стратегии.

Одновременно учёные снимали ЭЭГ мозга (электроэнцефалограмму). И вот что удивило: мозг травмированных людей при принятии решений работал "на износ". В задней части поясной извилины (область ППИ, отвечающая за глубокий анализ) фиксировалась чрезмерная активность — словно мозг судорожно пытался собраться, но не мог преодолеть "когнитивный туман".

По мнению Джейсона Нэна, аспиранта-биоинженера UC Сан-Диего и первого автора работы, это выглядело так: "Мозг бился над решением, но результата не было — как компьютер, который "видит" задачу, но не справляется с вычислениями". Люди словно теряли способность мыслить стратегически.

Что это значит для общества?

Если выводы подтвердятся, придётся пересмотреть всю систему помощи пострадавшим от катаклизмов. Сейчас основные усилия направлены на физическое восстановление (жильё, медицина), но когнитивная реабилитация не менее важна. Тем более что инструменты уже есть:

  • Тренинг осознанности и самосострадания — помогает "утихомирить" навязчивые мысли после травмы.
  • Экспресс-диагностика когнитивных нарушений — по ЭЭГ-паттернам можно будет выявлять людей в зоне риска.
  • Персонализированные программы реабилитации — нейротренинги, когнитивная терапия.

Как отмечает Джиоти Мишра, Калифорнийская инициатива по климатоустойчивости уже ставит эту задачу во главу угла: не просто ликвидировать последствия пожаров, а научиться прогнозировать и смягчать скрытые удары по психике.

Глобальный вывод: климатическая повестка теперь включает нейронауку

Поскольку природные катастрофы становятся чаще и мощнее, исследователи настаивают на трёх неотложных шагах:

  • Мониторить когнитивный статус людей до и после катаклизмов (пока данных катастрофически не хватает).
  • Изучить эффект "накопительной травмы" — что происходит с мозгом при многократных климатических стрессах.
  • Масштабировать дешёвые и доступные сервисы психокоррекции для пострадавших сообществ.

Исследование частично поддержано Фондом Танга, Фондом "Надежда" (исследования депрессии) и климатическим фондом CA CARES.

Ключевые слова: климатическая травма, когнитивные нарушения, принятие решений, посттравматическое стрессовое расстройство, нейрофизиология.

Уточнения

Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичных или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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