Невыносимые температуры: дан ответ, как выживали наши предки тысячи лет назад

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Около 41 000 лет назад над Европой произошло событие, изменившее ход истории человечества.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ раскопки

Магнитный Северный полюс Земли начал смещаться, ослабив защитное магнитное поле планеты. Это явление, известное как геомагнитный экскурс, случалось в истории Земли около 180 раз, но именно событие Лашампской эпохи стало поворотным моментом для древних людей, населявших континент.

Ослабление магнитного поля привело к удивительным последствиям: полярные сияния, ранее видимые лишь на полюсах, теперь озаряли небо Европы и Северной Африки. Но гораздо опаснее были невидимые глазу изменения: жесткое ультрафиолетовое излучение, ранее удерживаемое магнитным щитом, начало беспрепятственно проникать в атмосферу. Для живых организмов это был настоящий вызов: излучение грозило разрушением озонового слоя, патологиями глаз, дефицитом фолиевой кислоты и даже врожденными пороками развития.

Технологии выживания Homo sapiens

В это сложное время две ветви человечества сосуществовали в Европе: неандертальцы и Homo sapiens, или, как их ещё называют, анатомически современные люди. Последние, по мнению исследователей Мичиганского университета, оказались лучше подготовлены к катаклизму. Археологические находки свидетельствуют: около 41 000 лет назад Homo sapiens начали массово использовать инструменты для шитья одежды. Иглы, шила и тщательно обработанные шкуры животных указывают на настоящий прорыв в технологиях. Одежда, сшитая по размеру, давала сразу несколько преимуществ: она защищала от холода, позволяла охотникам уходить дальше от стоянок и, что не менее важно, служила барьером от губительного солнечного излучения.

Ещё одним "солнцезащитным" секретом древних людей стала охра — природный пигмент, состоящий из оксида железа, глины и кремнезёма. Гоминиды использовали её для росписи пещер и украшения тела, но современные эксперименты доказали: охра обладает свойствами солнцезащитного крема. Именно в период Лашампской эпохи её применение Homo sapiens заметно возросло — словно люди интуитивно нашли средство от невидимой угрозы, нависшей над планетой.

Неандертальцы и загадка исчезновения

Неандертальцы, судя по всему, не обладали такими технологиями. Их инструментарий не включал тонких игл или признаков массового использования охры. Примерно 40 000 лет назад они исчезли с лица земли, и учёные до сих пор спорят о причинах этого явления. Рейвен Гарви, антрополог Мичиганского университета, выдвигает версию: разница в адаптивных возможностях стала критической. Если Homo sapiens научились шить одежду и защищаться от радиации, то неандертальцы остались уязвимы перед лицом изменившейся среды.

Косвенным подтверждением этой гипотезы служит и выбор жилищ: Homo sapiens всё чаще селились в пещерах — природных укрытиях от жесткого ультрафиолета. Совпадение ли это или следствие новых знаний о защите от космических лучей? Учёные склоняются к версии о причинно-следственной связи: выжили те, кто сумел приспособиться.

Сквозь трёхмерную модель времени

Команда исследователей под руководством Агнит Мукхопадхьяя создала уникальную трёхмерную модель геокосмической системы Земли той эпохи. Сложные вычисления объединили данные о состоянии магнитного поля, движении заряженных частиц Солнца и структуре полярных сияний. Вывод поразил: регионы, наиболее пострадавшие от "прорыва" радиации, совпадали с ареалами расселения Homo sapiens. Именно там археологи находят следы охры, шитья и пещерных жилищ.

Сам Мукхопадхьяй подчёркивает: речь не идёт о стопроцентной доказанности. Скорее, их исследование предлагает свежий взгляд на давнюю загадку. Корреляции между магнитным экскурсом и технологическим скачком древних людей указывают на нечто большее, чем простое совпадение.

Уроки прошлого для будущего

Актуальны ли эти открытия сегодня? Безусловно, считает Мукхопадхьяй. Если бы подобное событие случилось сейчас, последствия были бы катастрофическими: спутники связи замолчали бы, энергетические сети рухнули, а воздействие радиации на людей стало бы серьёзной угрозой. Однако есть и оптимистичный вывод: древние Homo sapiens доказали, что человечество способно адаптироваться даже к критическим изменениям атмосферы.

Более того, изучение тех давних катаклизмов помогает по-новому взглянуть на поиск жизни за пределами Земли. Утверждение, будто планета без сильного магнитного поля мертва, теперь ставится под сомнение. 41 000 лет назад жизнь на Земле не исчезла — она изменилась. Стала иной, но выжила.

Уточнения

Человек современной анатомии — в палеоантропологии относится к отдельным членам вида Homo sapiens с внешностью, соответствующей совокупности фенотипов современного человека, в противопоставление вымершим видам рода Homo.

