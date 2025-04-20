Татуин реален: что нашли ученые в далеком космосе

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В глубинах космоса астрономы обнаружили экзопланету с уникальной орбитой, которая бросает вызов привычным представлениям о формировании планетарных систем.

Фото: Freepik by rawpixel.com Звездное пространство

Уникальность этой планеты, получившей обозначение 2M1510 (AB) b, заключается в том, что она обращается вокруг двойной звезды под прямым углом — 90 градусов к плоскости вращения самих звёзд. Это стало первым достоверным доказательством существования так называемых "полярных планет", чьё наличие теоретически допускалось, но до сих пор не подтверждалось наблюдениями. Открытие было совершено с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили.

За последние годы учёные нашли немало экзопланет, вращающихся вокруг двойных звёздных систем, напоминая фантастический мир Татуин из "Звёздных войн". Однако все они двигались по орбитам, примерно совпадающим с плоскостью обращения самих звёзд вокруг общего центра масс.

Теоретические модели давно предсказывали возможность существования планет на перпендикулярных, или полярных, орбитах в двойных системах — и даже были обнаружены формирующиеся планеты с такими необычными траекториями. Но убедительных наблюдательных данных, подтверждающих реальное наличие подобных "полярных планет", до сих пор не хватало.

Команда астрономов под руководством Томаса Байкрофта из Бирмингемского университета (Великобритания) сумела найти это недостающее звено. Возглавляя исследование, Байкрофт признался, что особенно гордится причастностью к открытию столь необычной конфигурации — настолько редкой, что до сих пор она оставалась лишь гипотезой. Результаты работы были опубликованы в журнале Science Advances.

Экзопланета 2M1510 (AB) b обращается не вокруг обычных звёзд, а вокруг пары коричневых карликов — объектов промежуточного класса между газовыми гигантами и полноценными звёздами. Эти два карлика, составляющие систему 2M1510, и сами по себе уникальны: они затмевают друг друга при наблюдении с Земли, образуя так называемую затменную двойную систему. На сегодняшний день это всего лишь вторая известная пара затменных коричневых карликов, и впервые вокруг них обнаружена планета с полярной орбитой.

По словам Амори Трио, профессора того же университета и соавтора исследования, обнаружение планеты, которая вращается не просто вокруг двойной звезды, а вокруг двойной системы коричневых карликов — и при этом движется под прямым углом к их орбите, — можно назвать невероятным везением. Столь экзотическая конфигурация заставляет пересмотреть многие модели формирования планет в двойных системах.

Как удалось совершить это открытие? Команда Байкрофта уточняла параметры коричневых карликов, собирая данные с помощью спектрографа UVES на телескопе VLT в обсерватории Паранал. Исходно эта двойная система 2M1510 была открыта в 2018 году в рамках проекта SPECULOOS, направленного на поиск обитаемых планет у ультрахолодных звёзд. Астрономы заметили странную особенность: орбитальное движение двух карликов слегка "колебалось", отклоняясь от расчётных траекторий. Разобрав все возможные причины этих аномалий, исследователи пришли к единственному правдоподобному объяснению — наличию экзопланеты с полярной орбитой.

Само обнаружение оказалось счастливой случайностью. По словам Трио, наблюдения изначально не были нацелены на поиск экзопланет с такими необычными орбитами — учёные просто уточняли характеристики двойной системы. И вдруг получили результат, который иначе как сюрпризом не назовёшь. В этом, по мнению Трио, и заключается прелесть астрономии: она постоянно напоминает нам, насколько разнообразной и непредсказуемой может быть Вселенная. "Это открытие показывает и учёным, и широкой публике, что в космосе возможно всё - даже то, что мы ещё вчера считали научной фантастикой", — резюмировал Трио.

Уточнения

Татуи́н (англ. Tatooine) — вымышленная планета из фантастической киноэпопеи "Звёздные войны".

