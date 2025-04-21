Рыба, которая вдохновила технологии будущего — и это не фантастика

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Иногда самые поразительные открытия происходят случайно. Именно так ученые из Исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI) запечатлели на видео редчайшую глубоководную рыбу — удильщика-мечтателя. Это произошло на глубине 781 метр в каньоне Монтерей во время миссии, изначально посвященной изучению крошечных медуз — феодарий.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Steve Childs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ удильщик-мечтатель

Ученые признаются: за 36 лет исследований и более 28 тысяч часов видеозаписей эта рыба попадалась им всего девять раз. И на то есть веская причина — удильщик-мечтатель обладает самой черной кожей в мире. Она буквально поглощает весь свет, делая рыбу невидимой в темной пучине. За это её и прозвали "плащом-невидимкой".

Как устроен этот монстр из бездны

Удильщики из семейства Oneirodidae адаптировались к жизни в экстремальных условиях: температура воды близка к нулю, света нет вовсе, а давление колоссальное. Но у природы нашлось для них уникальное решение: спинной плавник в форме удочки, на конце которого мерцает биолюминесцентная приманка. Этот "фонарик" притягивает ракообразных, и стоит добыче приблизиться — удильщик захлопывает свою пасть, полную острых зубов.

Во время последнего наблюдения рыба как раз "рыбачила", но, заметив аппарат, тут же спрятала приманку — инстинкты срабатывают мгновенно.

Почему именно "мечтатель"

Название эти создания получили в XIX веке. Ихтиологи того времени были поражены внешностью рыбы — она казалась "слишком фантастичной, чтобы быть реальной", словно из сна или грез.

Но, пожалуй, самое впечатляющее в удильщике-мечтателе — это его сверхчерная кожа. Исследования MBARI подтвердили: её пигменты устроены таким образом, что почти полностью поглощают свет, в том числе от собственной приманки. Благодаря этому добыча не видит опасность, пока не становится поздно.

Ученые уверены, что подобная структура кожи может стать вдохновением для создания новых сверхчерных синтетических материалов — для телескопов, фотокамер, защитного снаряжения и других технологий.

Уточнения

Биолюминесце́нция - способность живых организмов светиться, достигаемая самостоятельно или с помощью симбионтов. Название происходит от др.-греч. βίος "жизнь" + лат. lumen "свет" + лат. escendere "испускать".



