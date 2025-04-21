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Рыба, которая вдохновила технологии будущего — и это не фантастика

2:22
Наука

Иногда самые поразительные открытия происходят случайно. Именно так ученые из Исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI) запечатлели на видео редчайшую глубоководную рыбу — удильщика-мечтателя. Это произошло на глубине 781 метр в каньоне Монтерей во время миссии, изначально посвященной изучению крошечных медуз — феодарий.

удильщик-мечтатель
Фото: https://commons.wikimedia.org by Steve Childs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
удильщик-мечтатель

Ученые признаются: за 36 лет исследований и более 28 тысяч часов видеозаписей эта рыба попадалась им всего девять раз. И на то есть веская причина — удильщик-мечтатель обладает самой черной кожей в мире. Она буквально поглощает весь свет, делая рыбу невидимой в темной пучине. За это её и прозвали "плащом-невидимкой".

Как устроен этот монстр из бездны

Удильщики из семейства Oneirodidae адаптировались к жизни в экстремальных условиях: температура воды близка к нулю, света нет вовсе, а давление колоссальное. Но у природы нашлось для них уникальное решение: спинной плавник в форме удочки, на конце которого мерцает биолюминесцентная приманка. Этот "фонарик" притягивает ракообразных, и стоит добыче приблизиться — удильщик захлопывает свою пасть, полную острых зубов.

Во время последнего наблюдения рыба как раз "рыбачила", но, заметив аппарат, тут же спрятала приманку — инстинкты срабатывают мгновенно.

Почему именно "мечтатель"

Название эти создания получили в XIX веке. Ихтиологи того времени были поражены внешностью рыбы — она казалась "слишком фантастичной, чтобы быть реальной", словно из сна или грез.

Но, пожалуй, самое впечатляющее в удильщике-мечтателе — это его сверхчерная кожа. Исследования MBARI подтвердили: её пигменты устроены таким образом, что почти полностью поглощают свет, в том числе от собственной приманки. Благодаря этому добыча не видит опасность, пока не становится поздно.

Ученые уверены, что подобная структура кожи может стать вдохновением для создания новых сверхчерных синтетических материалов — для телескопов, фотокамер, защитного снаряжения и других технологий.

Уточнения

Биолюминесце́нция - способность живых организмов светиться, достигаемая самостоятельно или с помощью симбионтов. Название происходит от др.-греч. βίος "жизнь" + лат. lumen "свет" + лат. escendere "испускать".
 

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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