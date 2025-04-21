Парадокс кишечной палочки: как она запоминает прошлое

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Казалось бы, память — это прерогатива существ с мозгом. Однако учёные из Техаса доказали обратное: обычная кишечная палочка, у которой нет ни нейронов, ни нервной системы, каким-то образом запоминает прошлый опыт и даже передаёт его потомкам.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Как бактерии вспоминают прошлое

Escherichia coli — привычная обитательница кишечника млекопитающих. Одни её штаммы безвредны, другие — вызывают серьёзные болезни. Несмотря на то что E. Coli — один из самых изученных организмов, она продолжает удивлять.

Исследователи заметили, что бактерии способны "объединяться в рой", используя жгутики, и коллективно перемещаться в поисках лучшей среды. Более опытные клетки делают это быстрее и эффективнее. Возникает закономерный вопрос: как бактериям удаётся запоминать успешные стратегии?

Виновато железо

Учёные из Остина провели более 10 000 анализов, чтобы выяснить механизм этого явления. Ключевым фактором оказалось внутриклеточное железо. У разных клеток его уровень различается. Те, у кого железа меньше, активнее и раньше начинают роиться. У тех, где железа больше, поведение совсем иное: они остаются на месте, образуя липкие и устойчивые биоплёнки.

Интересно, что сбалансированный уровень железа — характерная черта бактерий, устойчивых к антибиотикам. Это даёт им преимущество: они могут либо активно искать лучшие условия, либо укреплять свои позиции.

Что это значит для нас

Фактически бактерии используют железо как внутренний "переключатель памяти", позволяющий выбрать стратегию выживания. А главное — эта особенность передаётся следующим поколениям. Это открытие может радикально изменить подход к борьбе с инфекциями и разработке антибиотиков.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

