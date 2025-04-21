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Пиявки снова в моде: зачем Шотландия возвращает кровососов в пруды

2:14
Наука

В Шотландии решили вернуть в природу тех, кого когда-то почти полностью истребили. Нет, это не о диких кошках или орлах — речь о пиявках. Да-да, о тех самых, кровососущих.

Кустовая пиявка найдена на центральном побережье, к северу от Сиднея
Фото: Bush leech by Doug Beckers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кустовая пиявка найдена на центральном побережье, к северу от Сиднея

Остались только трое

На болотах Хайленда ученые в высоких резиновых сапогах осторожно ступают в воду — в одном из озер еще остались редкие Hirudo medicinalis. Крейг Макадам из Buglife говорит, что таких мест в Шотландии нашлось только три.

Когда-то были миллионы

Когда-то пиявок здесь было много. Но в XVIII веке на них обратили внимание врачи — и за следующие 150 лет почти полностью вывели вид. Кровопускание тогда считалось панацеей. Миллионы особей собирались и экспортировались, банки для хранения пиявок продавались, как сегодня контейнеры для витаминов.

Из охотников — в охраняемые

Теперь все наоборот — ученые пытаются не использовать, а спасти вид. В лаборатории уже поселили 14 особей. Цель — размножить их до сотен и выпустить в дикую природу. "Интродуцировать паразитов", как сказано в проектной документации.

Проблема с соседями

Пиявки могут пить кровь не только людей. Их жертвами становятся лягушки, тритоны, птицы, а иногда и олени. Но ученые уверены: экосистему нужно восстанавливать целиком, включая самых неприятных ее обитателей.

Идеальные условия — редкость

Однако не всё так просто. Пиявки — капризные жильцы. Им нужны теплые неглубокие водоемы с растительностью, камнями на берегу и богатой популяцией амфибий. Еще недавно таких мест было два. Теперь — три. Плюс еще 18 изолированных колоний наблюдаются в Англии и Уэльсе.

И снова в медицине

Парадоксально, но в то же время пиявки вновь вошли в официальные медицинские рекомендации. Однако в операциях используют другой вид — Hirudo verbana, выращиваемую специально в Уэльсе. А Hirudo medicinalis находится под охраной закона.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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