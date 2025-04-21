Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владычица морей не поможет: Киев не смог навязать свои условия в Черном море
Как вырастить три урожая с одной грядки — секрет совместных посадок
Украинский вопрос: результат переговоров РФ и США
Эта зона стареет первой — и ты не делаешь для неё почти ничего
Одна гиря, пять движений — и ноги как у человека, которому всё по силам
Международный трибунал: мир рассмотрит действия ВСУ в пасхальное перемирие
Блок Украина-НАТО: Кремль дал оценку позиции альянса
Альянс бросил Украину: Россия ответила на вступление Киева в НАТО
Милош Бикович показал годовалого сына: редкий кадр

Забудьте про утреннюю вялость: вот как активировать мозг без кофеина

2:08
Наука

Почти каждый сталкивался с этим: утром глаза еле открываются, а мысли — будто застряли в тумане. Недосып и тяжёлая ночь делают своё дело. Но исследователи из Великобритании уверены: есть способ быстро взбодриться и разогнать мозг.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Кто всё это придумал

Учёные из Портсмутского университета провели эксперимент, чтобы проверить, как упражнения после сна влияют на работу мозга. Исследование опубликовано в журнале Physiology & Behavior — и его выводы действительно удивляют.

Как проходил эксперимент

Добровольцев разделили на три группы:

  • Первым урезали сон несколько ночей подряд.
  • Вторых лишили сна вовсе, но лишь на одну ночь.
  • Третьи отдыхали как обычно.

Наутро всех участников поместили в особую камеру с пониженным содержанием кислорода — такую гипоксию испытывают, например, альпинисты в горах.

А потом — тренировка

После пробуждения всех добровольцев усадили на велотренажёр. Всего 20 минут умеренной физической активности — и далее тесты на когнитивные способности. Результат? Даже те, кто почти не спал, показали улучшение мозговой активности.

Почему это работает

До этого учёные уже знали: физическая активность насыщает мозг кислородом и помогает ему работать лучше. Однако в условиях гипоксии улучшения тоже наблюдались. Значит, дело не только в кислороде. В игру вступают гормоны, мотивация, возбуждение нервной системы — и всё это помогает мозгу включиться в работу.

О чём предупреждают исследователи

Учёные напоминают: хронический недосып — серьёзный риск. Он связан с депрессией, деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. А если вы спите менее пяти часов в сутки на протяжении длительного времени — последствия могут быть ещё серьёзнее.

Так что если не удалось выспаться — включите велотренажёр или пройдитесь в быстром темпе. Учёные говорят: это может изменить ваш день.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда
Садоводство, цветоводство
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда Аудио 
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Садоводство, цветоводство
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста Аудио 
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие
Авто
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Последние материалы
Украинский вопрос: результат переговоров РФ и США
Одна гиря, пять движений — и ноги как у человека, которому всё по силам
Международный трибунал: мир рассмотрит действия ВСУ в пасхальное перемирие
Блок Украина-НАТО: Кремль дал оценку позиции альянса
Альянс бросил Украину: Россия ответила на вступление Киева в НАТО
Милош Бикович показал годовалого сына: редкий кадр
Пасхальное перемирие: стал известен ответ России на все провокации ВСУ в светлый праздник
Тусклый свет — не приговор: бюджетный тюнинг, который разрешён законом
Химическое спасение: ученые намерены использовать ИИ в неожиданной сфере
Скандал в закрытом клубе: Канье Уэст снова отличился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.