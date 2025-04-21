Забудьте про утреннюю вялость: вот как активировать мозг без кофеина

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Почти каждый сталкивался с этим: утром глаза еле открываются, а мысли — будто застряли в тумане. Недосып и тяжёлая ночь делают своё дело. Но исследователи из Великобритании уверены: есть способ быстро взбодриться и разогнать мозг.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Кто всё это придумал

Учёные из Портсмутского университета провели эксперимент, чтобы проверить, как упражнения после сна влияют на работу мозга. Исследование опубликовано в журнале Physiology & Behavior — и его выводы действительно удивляют.

Как проходил эксперимент

Добровольцев разделили на три группы:

Первым урезали сон несколько ночей подряд.

Вторых лишили сна вовсе, но лишь на одну ночь.

Третьи отдыхали как обычно.

Наутро всех участников поместили в особую камеру с пониженным содержанием кислорода — такую гипоксию испытывают, например, альпинисты в горах.

А потом — тренировка

После пробуждения всех добровольцев усадили на велотренажёр. Всего 20 минут умеренной физической активности — и далее тесты на когнитивные способности. Результат? Даже те, кто почти не спал, показали улучшение мозговой активности.

Почему это работает

До этого учёные уже знали: физическая активность насыщает мозг кислородом и помогает ему работать лучше. Однако в условиях гипоксии улучшения тоже наблюдались. Значит, дело не только в кислороде. В игру вступают гормоны, мотивация, возбуждение нервной системы — и всё это помогает мозгу включиться в работу.

О чём предупреждают исследователи

Учёные напоминают: хронический недосып — серьёзный риск. Он связан с депрессией, деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. А если вы спите менее пяти часов в сутки на протяжении длительного времени — последствия могут быть ещё серьёзнее.

Так что если не удалось выспаться — включите велотренажёр или пройдитесь в быстром темпе. Учёные говорят: это может изменить ваш день.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

