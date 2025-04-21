Забудьте про утреннюю вялость: вот как активировать мозг без кофеина

Почти каждый сталкивался с этим: утром глаза еле открываются, а мысли — будто застряли в тумане. Недосып и тяжёлая ночь делают своё дело. Но исследователи из Великобритании уверены: есть способ быстро взбодриться и разогнать мозг.
Учёные из Портсмутского университета провели эксперимент, чтобы проверить, как упражнения после сна влияют на работу мозга. Исследование опубликовано в журнале Physiology & Behavior — и его выводы действительно удивляют.
Добровольцев разделили на три группы:
Наутро всех участников поместили в особую камеру с пониженным содержанием кислорода — такую гипоксию испытывают, например, альпинисты в горах.
После пробуждения всех добровольцев усадили на велотренажёр. Всего 20 минут умеренной физической активности — и далее тесты на когнитивные способности. Результат? Даже те, кто почти не спал, показали улучшение мозговой активности.
До этого учёные уже знали: физическая активность насыщает мозг кислородом и помогает ему работать лучше. Однако в условиях гипоксии улучшения тоже наблюдались. Значит, дело не только в кислороде. В игру вступают гормоны, мотивация, возбуждение нервной системы — и всё это помогает мозгу включиться в работу.
Учёные напоминают: хронический недосып — серьёзный риск. Он связан с депрессией, деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. А если вы спите менее пяти часов в сутки на протяжении длительного времени — последствия могут быть ещё серьёзнее.
Так что если не удалось выспаться — включите велотренажёр или пройдитесь в быстром темпе. Учёные говорят: это может изменить ваш день.
Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
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