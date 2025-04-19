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Новая мишень для лекарств: как пируват поможет лечить диабет и рак

1:22
Наука

Международная группа учёных расшифровала структуру и функции переносчика митохондриального пирувата — молекулярного механизма, который играет критическую роль в клеточном метаболизме.

Пируват, образующийся при расщеплении сахаров, поступает в митохондрии и запускает производство АТФ — основного источника энергии для клеток. За его транспортировку отвечает специализированный белок-переносчик, работающий как молекулярный шлюз, открывающий и закрывающий мембраны митохондрий.

С помощью криоэлектронной микроскопии учёным удалось визуализировать этот механизм на атомном уровне, впервые увидев процесс транспортировки пирувата через внешнюю и внутреннюю мембраны митохондрии.

Эти данные открывают перспективы для создания новых лекарств: блокировка или изменение работы переносчика может повлиять на энергетический обмен в клетках. Уже сейчас рассматривается его потенциал в терапии диабета, жировой дистрофии печени, болезни Паркинсона, некоторых видов рака и даже выпадения волос.

Наблюдения также показали, как потенциальные лекарственные препараты взаимодействуют с переносчиком, что может стать основой для разработки более эффективных и точечных медицинских решений.

Уточнения

Пировиноградная кислота — химическое соединение с формулой СН3(СО)СООН, органическая кетокислота.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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