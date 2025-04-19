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Зачем следить за разрядом: как продлить срок службы литий-ионных батарей

1:23
Наука

Исследователи из корейских университетов POSTECH и Сонгюнкван выявили новый ключевой механизм деградации литий-ионных аккумуляторов, который связан не с чрезмерной зарядкой, как считалось ранее, а с процессом глубокого разряда.

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Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Оказалось, что при интенсивном использовании батареи и её полном разряде запускается так называемая реакция квазипревращения. Этот процесс сопровождается образованием оксида лития, ускоряющего разрушение катода. Особенно сильно это проявляется в аккумуляторах с содержанием никеля выше 90% — именно такие используются в современных высокоэффективных устройствах, но имеют сниженный срок службы.

Ранее основное внимание уделялось контролю зарядки, однако новое исследование сосредоточено на влиянии глубокой разрядки, которая может быть не менее разрушительной.

Учёные доказали, что при разумном ограничении разрядов срок службы аккумуляторов значительно увеличивается. Так, в ходе экспериментов батареи с контролируемым циклом сохраняли до 73,4% ёмкости после 300 циклов.

По мнению профессора Джихюна Хонга, эти данные откроют путь к созданию долговечных аккумуляторов нового поколения, где управление режимом разряда станет важнейшим фактором надёжности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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