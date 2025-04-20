Почему крокодилы пережили динозавров? Секрет в их зубах и гнёздах

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Palaeontology, показало, что выживание крокодилов связано с высокой способностью адаптироваться к разным условиям и с широким разнообразием в питании.

Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ аллигатор крокодил

Ученые проанализировали черепа и зубы 99 вымерших видов крокодиломорфов и 20 современных крокодилов. Исследование охватывает 230 миллионов лет эволюции этих рептилий.

Выяснилось, что главным преимуществом крокодилов является их диета — они были как плотоядными, так и растительноядными, что помогло им выжить в условиях, резко уничтожавших более специализированных видов.

Также важную роль сыграло развитое родительское поведение: крокодилы в древности строили гнезда, охраняли яйца и заботились о потомстве, что значительно повышало их шансы на выживание и обеспечивало устойчивость вида.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 26 видов крокодилов, большинство из которых — универсальные полуводные животные. Однако и они под угрозой исчезновения — из-за действий человека: загрязнения, уничтожения среды обитания и охоты.

Уточнения

Пресмыка́ющиеся или репти́лии (лат. Reptilia), — традиционно выделяемый класс преимущественно наземных позвоночных животных из клады амниот, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых.

