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Катастрофа на Марсе: как планета превратилась в пустыню

1:49
Наука

Сидерит, обнаруженный марсоходом НАСА в породах внутри кратера Гейла, является важным свидетельством того, что на Марсе в прошлом существовали теплые и влажные условия с жидкой водой — возможно, даже океаны и реки.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Этот минерал — карбонат железа — указывает на то, что раньше на планете была густая атмосфера с богатым углекислым газом, который создавал парниковый эффект, нагревая поверхность и позволяя существовать воде в жидком виде.

Образцы, взятые марсоходом "Кьюриосити" в 2022 и 2023 годах, показывают наличие до 10,5% сидерита, что подтверждает гипотезу о том, что в далеком прошлом в атмосфере Марса было много углекислого газа. Такой газ создавал парниковый эффект, а наличие породы, похожей на ту, что изучал марсоход, говорит о том, что большая часть этого газа могла быть погребена в породах в виде карбонатов.

Это открытие помогает объяснить, почему на поверхности Марса так мало карбонатных минералов — существовали условия, при которых их формирование было возможным. Исследователи полагают, что в прошлом на месте кратера Гейла было озеро, и породы, такие как песчаники и аргиллиты, образовались около 3,5 миллиардов лет назад. Позднее климат резко изменился, превратив Марс в сегодня более бесплодную планету.

Ученые считают, что наличие таких минералов — важное доказательство того, что ранее Марс был более пригоден для жизни, чем сегодня, и что его экологическая история — одна из крупнейших катастроф в планетарной эволюции, пишет Reuters.

Уточнения

Сидери́т (от др.-греч. σίδηρος — железо), распространённые тривиальные названия: железный (железистый) шпат, шпатовый железняк, а также бурый шпат:70 — минерал состава FeCO3, карбонат железа.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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