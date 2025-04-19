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Представьте цвет, которого нет в природе: учёные объясняют, как это возможно

1:55
Наука

Команда ученых утверждает, что они смогли вызвать у человека ощущение цвета, которого ранее никто не видел.

Лазер
Фото: https://www.flickr.com/photos/25649741@N04/5391914387 by FastLizard4, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазер

Они провели эксперимент, в ходе которого лазерные импульсы стимулировали отдельные клетки сетчатки глаз участников, расширяя их восприятие за пределы обычных возможностей.

Это ощущение описывается как нечто очень насыщенное и уникальное. Названный "оло", этот цвет по словам исследователей — это особый оттенок, который можно увидеть только с помощью лазерной обработки сетчатки. Реальные фотографии и изображения, доступные в статье, показывают бирюзовый квадрат, но ученые подчеркивают, что этот цвет — лишь приближение, а настоящее восприятие гораздо ярче и насыщеннее.

Объясняя механизм, исследователи рассказали, что цвета в обычных условиях формируются за счет стимуляции трех типов колбочек в сетчатке (чувствительных к длинным, средним и коротким волнам), однако в их эксперименте они специально стимулировали только колбочки M (средние волны). Это дало возможность создать уникальное цветовое ощущение за пределами обычного спектра.

Некоторые эксперты считают, что это не новый "цвет" в привычном понимании, а скорее очень насыщенный зеленый оттенок, который можно получить с помощью стандартных цветовых механизмов человека. Тем не менее, исследователи уверены, что их технология поможет понять, как мозг создаёт восприятие цвета, а также может применяться для диагностики заболеваний глаз, таких как дальтонизм или ретинит.

Это открытие — важный шаг в области визуальных наук и технологий, но, по словам ученых, не стоит ждать появления "оло" на экранах смартфонов или в виртуальной реальности — это скорее фундаментальная научная находка, чем коммерческая, The Guardian.

Уточнения

Дальтони́зм цветовая слепота, — наследственная, реже приобретённая, особенность зрения человека и приматов, выражающаяся в сниженной способности или полной неспособности видеть или различать все или некоторые цвета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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