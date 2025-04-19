Театральная постановка? Необычные детали, которые заставили усомниться в реальности полёта Blue Origin

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

После запуска космической миссии Blue Origin многие в интернете сразу же возмутились, назвав её "голливудской подделкой" с "ужасной компьютерной графикой космического агентства".

Фото: flickr.com by Space Exploration Technologies Corp., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космический корабль

Онлайн-расследователи отметили, что дверь капсулы выглядела недостаточно крепкой, внутри была неподвижная рука, а волосы Кэти Перри, казалось, парили в микрогравитации — всё это они называли "неоспоримым доказательством" постановочности полета.

Некоторые сторонники теории заговора даже утверждали, что запуск был выполнен в сатанинских ритуалах, якобы проведенных Перри и Джеффом Безосом, несмотря на абсолютную неосновательность этих обвинений. Психологи указывают, что такая волна теорий существует, потому что тема космоса и знаменитости всегда вызывает массовое доверие и интерес.

Особое внимание привлек случай, когда после приземления капсулы, очевидцы заметили, что дверь открылась и закрылась изнутри всего через несколько минут — многие посчитали это доказательством фальсификации. В целом, несмотря на подтвержденный факт достижения космоса, эти курьезные моменты усилили скептицизм и породили новые догадки о постановке и скрытых мотивах этого запуска, пишет Daily Mail.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой. В приближении малых, по сравнению со скоростью света, скоростей и слабого гравитационного взаимодействия описывается теорией тяготения Ньютона, в общем случае описывается общей теорией относительности Эйнштейна. В квантовом пределе гравитационное взаимодействие предположительно описывается квантовой теорией гравитации, которая ещё не разработана.



