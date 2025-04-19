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Почему жизнь кошек короче человеческой? 4 причины, которые вас поразят

1:20
Наука

Почему кошки живут меньше людей? Есть как минимум четыре причины.

Кошка пьёт водопроводную воду
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кошка пьёт водопроводную воду

1. Метаболизм — очень быстрый и реактивный. Кошки сжигают калории и ресурсы быстро, их рост, взросление и старение происходят в ускоренном режиме.

2. Размер тела. Чем меньше организм, тем быстрее у него происходит клеточный износ, соответственно, жизнь короче.

3. Физиология. У кошки сердце бьется в два раза чаще, чем у человека, а все внутренние процессы идут на повышенных скоростях.

4. Эволюционная стратегия. Природа говорит: "Ты маленькая — живи быстро, рано размножайся и не рассчитывай на долгую жизнь". Так как развитие вида требует частого обновления и адаптации, кошки как вид выиграли возможность быстро стареть, чтобы обновляться и выживать.

Если хотите, чтобы ваш питомец жил дольше, рекомендуют убрать конкурентов, давать хороший корм, регулярно показывать ветеринару и, главное, много и с удовольствием его гладить.

Кошки, в отличие от людей, не считают дни — они ощущают вашу заботу, ласки и любовь, и именно это важно для них, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Адапта́ция (лат. adapto «приспособляю») — приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды. Процессы адаптации направлены на сохранение гомеостаза.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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