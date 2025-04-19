Клетки из фекалий? Шанс на прорыв или риски для будущих эмбрионов

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Poo Zoo исследует возможность использования клеток, извлеченных из фекалий, для различных целей, например, для создания эмбрионов искусственного осеменения или генетического анализа.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

В 2006 году японский ученый Синъя Яманака обнаружил, что некоторые клетки можно перепрограммировать в другие типы клеток, такие как сперматозоиды и яйцеклетки, за что получил Нобелевскую премию в 2012 году. Эти клетки, известные как индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, уже успешно использовались для создания здоровых мышат, и учёные изучают возможность применения этой технологии к другим видам.

Тем не менее, есть сложности, связанные с чистотой образцов из фекалий, поскольку они обычно содержат много бактерий и загрязнений. Обеззараживание таких образцов — тяжелая и ресурсоемкая задача, отмечает профессор Томас Хильдебрандт. Он опасается, что загрязнение фекалиями может изменить эпигенетический профиль клеток, что негативно скажется на качестве создаваемых из них эмбрионов. Поэтому важно использовать для этого лучшие, максимально чистые клетки.

На сегодняшний день чаще всего в биобанках хранятся образцы тканей и крови животных, поскольку они проще в получении и обработке. Несмотря на сложности, некоторые исследователи надеются, что исследования в этой области откроют новые возможности, хотя многое еще остается неизвестным и требует времени и дополнительных экспериментов, пишет CNN.

Уточнения

Кал (от пра-и.е. kalъ «чёрный»), фека́лии (от лат. faex мн.ч. faeces «осадок; отбросы»), также экскреме́нты — совокупность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи животных и человека, выделяемых во внешнюю среду из дистального окончания кишечника в процессе акта дефекации.



