5 смарт-часов, которые сделают вашу жизнь лучше — откройте секреты их возможностей

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В эпоху стремительного технологического прогресса смарт-часы стали не просто модным аксессуаром, а незаменимым помощником в повседневной жизни.

Фото: YouTube by TudoCelular, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы Samsung

Вот пять лучших моделей, которые могут стать вашим новым союзником.

Apple Watch Series 2 — отличный вариант для активных людей и любителей приключений. Эти часы устойчивы к воде, пыли и экстремальным условиям. OLED-дисплей остаётся ярким даже под прямыми солнечными лучами, а интеграция с Apple-экосистемой открывает доступ к тысячам приложений.

Функции:

1. Точный мониторинг пульса;

2. Двухдиапазонный GPS;

3. Погружение до 40 м;

4. Анализ сна и дыхания.

Garmin Fenix 8 — флагманская модель для настоящих фанатов фитнеса. Поддержка более 30 спортивных режимов, солнечная зарядка и сверхдолгое время работы делают её идеальной для длительных тренировок и экспедиций.

Фишки:

1. AMOLED-дисплей или версия с солнечной зарядкой;

2. Подробная аналитика тренировок;

3. GPS SatIQ — точность в любых условиях;

4. Хранение музыки и голосовых заметок.

Изящные и функциональные Google Pixel Watch 3, эти часы на Wear OS 5 предлагают сбалансированный набор функций для повседневной жизни. Яркий AMOLED-дисплей, автономность более двух суток и поддержка LTE делают их удобными и независимыми от смартфона.

Преимущества:

1. Мониторинг сна и сердечного ритма;

2. Интеграция с Google-сервисами;

3. Отличный выбор для деловых и активных людей.

Huawei Watch Ultimate — часы, которые подойдут тем, кто ценит как высокую производительность, так и премиальный внешний вид. Корпус из титана и сапфировое стекло сочетаются с продвинутыми функциями здоровья.

Особенности:

1. Экран AMOLED 1.5";

2. Мониторинг кислорода в крови и ЭКГ;

3. Глубоководное погружение;

4. Большая автономность.

Samsung Galaxy Watch Active идеальны для экстремалов. Яркий Super AMOLED-дисплей, высокая точность GPS и богатый функционал делают их отличным выбором для активного отдыха и спорта, передает esquire.

Основные плюсы:

1. Яркость экрана до 3000 нит;

2. Wear OS с множеством приложений;

3. Расширенные спортивные режимы;

4. Отслеживание сна и здоровья.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

