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Индийский мини-холодильник способен сохранить вакцины до 12 часов: как юные изобретатели это реализовали

3:00
Наука

Трое подростков из Индии разработали мини-холодильник, работающий на солевом растворе, который не требует подключения к электросети.

пластина с вакциной COVID-19
Фото: commons.wikimedia.org by National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), NIH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пластина с вакциной COVID-19

Их изобретение — настоящий прорыв для сельских районов, где часто отсутствует электричество, но требуется хранение вакцин и медикаментов в условиях холода.

Устройство, получившее название Thermavault, позволило выиграть премию Earth Prize 2025 и приз в размере 12 500 долларов США, которые ребята планируют вложить в производство 200 холодильников и их тестирование в 120 больницах.

Изобретение принадлежит Дхруву Чаудхари, Митрану Ладхании и Мридулу Джайну, школьникам из города Индор. Их родители работают в сфере здравоохранения, и подростки были вдохновлены трудностями, с которыми столкнулись врачи при доставке вакцин от COVID-19 в отдаленные деревни без электричества.

Thermavault представляет собой изолированный пластиковый контейнер с медной внутренней облицовкой. В промежуток между стенками заливается охлаждающий раствор из солей. При растворении в воде эти соли поглощают тепло из окружающей среды, эффективно снижая температуру внутри контейнера.

Первоначально подростки перебрали около 150 вариантов солей, затем протестировали 20 наиболее перспективных в лаборатории Индийского технологического института. Не получив нужного эффекта, они обратились за советом к школьному учителю, который подсказал использовать хлорид аммония и октагидрат гидроксида бария. Эти соли обеспечили стабильную температуру от +2 до -5 градусов по Цельсию — оптимальный диапазон для хранения вакцин и даже некоторых трансплантируемых органов.

Одно из главных достоинств устройства — возможность многократного использования без доступа к электричеству. Достаточно просто выкипятить солёную воду, собрать оставшиеся соли и использовать их снова.

Хирург Притеш Вьяс, тестировавший Thermavault в больнице V One, отметил, что устройство способно сохранять вакцины холодными в течение 10-12 часов, и с некоторыми доработками, например встроенным термодатчиком, оно может стать крайне полезным в сельской медицине.

Сейчас команда стремится получить сертификат PQS от ВОЗ, чтобы начать международное распространение устройства, и уже нацелена на сотрудничество с Gavi, организацией, занимающейся доставкой вакцин по всему миру. В программе Earth Prize подросткам также предложили помощь волонтёра для оформления патента на изобретение.

Thermavault был признан лучшим проектом в Азии, а глобального победителя Earth Prize выберут путем голосования, которое завершится 22 апреля, передает businessinsider.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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