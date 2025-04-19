Тропический дым растопил южный лёд: что будет дальше, если щит больше не работает

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Вырубка и поджоги лесов в Бразилии могут оказаться виновниками таяния морского льда у берегов Антарктиды. По данным исследования, опубликованного в Environmental Data Science, сажа от лесных пожаров, подхватываемая воздушными потоками, способна долетать до южного континента, оседать на льду и ускорять его разрушение.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледяной берег

Как сажа доходит до Антарктиды

Исследователи изучили данные о морском льде в период 2018–2020 годов. Используя спутниковые снимки и алгоритмы машинного обучения, они обнаружили корреляцию: чем выше концентрация чёрного углерода в атмосфере, тем интенсивнее сокращается площадь льда, особенно в море Уэдделла. За два года потери составили до 33 000 квадратных километров.

Сажа попадает в Антарктиду через так называемые аэрозольные реки — воздушные потоки, способные переносить частицы на тысячи километров. Потемневший лёд поглощает больше солнечного тепла и тает быстрее, открывая поверхности океана, которые нагреваются ещё активнее.

Дальше — хуже

Исследование не ставит точку — учёные признают, что пока мало данных и не хватает прямых измерений. Однако общая тенденция тревожит: морской лёд действует как щит, защищающий материковый антарктический лёд от потепления. Когда щит исчезает, начинается таяние суши — и вот это уже напрямую ведёт к росту уровня моря.

"Это не просто лёд. Это последний бастион", — подчёркивают исследователи.

Уточнения

Дым — устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах, образующаяся при сгорании чего-либо.

