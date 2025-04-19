Когда лёд растаял — ось сдвинулась: как планета меняет курс без нашего ведома

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

К 2100 году географический Северный полюс может сместиться почти на 30 метров — и причиной этого станет вовсе не тектоника. Всё дело в изменении климата и таянии ледников, которое буквально перекраивает баланс массы на поверхности Земли.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета

Как это вообще возможно

Планета вращается, словно волчок, и любые изменения в распределении её массы влияют на стабильность оси. В ход идут всё: колебания атмосферного давления, течения, движение мантии. А теперь к ним добавилось ещё одно мощное явление — ускоренное таяние льдов Гренландии и Антарктики.

Исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, показало: в наихудшем сценарии выбросов полюс сместится на 89 футов (27 метров). Даже при более мягких сценариях он уйдёт на 12 метров.

Причины и последствия

Смещение связано не только с потерей льда, но и с изменением давления на земную кору. После окончания ледникового периода поверхность Земли начала медленно подниматься, восстанавливаясь после многовекового давления. Но современные климатические сдвиги обгоняют даже этот эффект.

"Человечество смещает полюса быстрее, чем это делали целые ледниковые эпохи", — отметил геолог Мостафа Киани Шахванди.

Что это меняет

Самое заметное — навигацию спутников и космических аппаратов, для которой ось вращения Земли служит ключевой точкой отсчёта. Если она "поплывёт", точность координат окажется под угрозой.

Учёные уже обсуждают использование палеоклиматических данных, чтобы понять, как подобные процессы происходили в далёком прошлом. Это может показать, насколько сильно современное влияние человека отличается от природных циклов.

Уточнения

Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

