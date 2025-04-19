Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухость, усталость, туман в глазах — и всё из-за нехватки одного вещества
Усталость глаз и зуд: возможно, вам не хватает этого нутриента
Йоко Оно открывает секрет: этот таинственный египетский артефакт возрастом 3000 лет хранился в её с Ленноном доме
Сначала скрипит, потом не тормозит: как вовремя поймать поломку
Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ
Сколько калорий сжигает обычная ходьба? Результаты вас удивят
Молчит — не беда: как даже самый упрямый попугай становится болтливым
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Они жили в камне два миллиарда лет — и теперь могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе

Когда лёд растаял — ось сдвинулась: как планета меняет курс без нашего ведома

1:56
Наука

К 2100 году географический Северный полюс может сместиться почти на 30 метров — и причиной этого станет вовсе не тектоника. Всё дело в изменении климата и таянии ледников, которое буквально перекраивает баланс массы на поверхности Земли.

Планета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета

Как это вообще возможно

Планета вращается, словно волчок, и любые изменения в распределении её массы влияют на стабильность оси. В ход идут всё: колебания атмосферного давления, течения, движение мантии. А теперь к ним добавилось ещё одно мощное явление — ускоренное таяние льдов Гренландии и Антарктики.

Исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, показало: в наихудшем сценарии выбросов полюс сместится на 89 футов (27 метров). Даже при более мягких сценариях он уйдёт на 12 метров.

Причины и последствия

Смещение связано не только с потерей льда, но и с изменением давления на земную кору. После окончания ледникового периода поверхность Земли начала медленно подниматься, восстанавливаясь после многовекового давления. Но современные климатические сдвиги обгоняют даже этот эффект.

"Человечество смещает полюса быстрее, чем это делали целые ледниковые эпохи", — отметил геолог Мостафа Киани Шахванди.

Что это меняет

Самое заметное — навигацию спутников и космических аппаратов, для которой ось вращения Земли служит ключевой точкой отсчёта. Если она "поплывёт", точность координат окажется под угрозой.

Учёные уже обсуждают использование палеоклиматических данных, чтобы понять, как подобные процессы происходили в далёком прошлом. Это может показать, насколько сильно современное влияние человека отличается от природных циклов.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Красота и стиль
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам Аудио 
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Красота и стиль
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков Аудио 
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Садоводство, цветоводство
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Усталость глаз и зуд: возможно, вам не хватает этого нутриента
Йоко Оно открывает секрет: этот таинственный египетский артефакт возрастом 3000 лет хранился в её с Ленноном доме
Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ
Сначала скрипит, потом не тормозит: как вовремя поймать поломку
Сколько калорий сжигает обычная ходьба? Результаты вас удивят
Когда лёд растаял — ось сдвинулась: как планета меняет курс без нашего ведома
Они жили в камне два миллиарда лет — и теперь могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Молчит — не беда: как даже самый упрямый попугай становится болтливым
Забудьте про луковую шелуху — лучшие стильные идеи покраски для яиц на Пасху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.