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Соль и лишний вес: женщины в зоне риска

Наука

По данным исследования FinHealth 2017, у людей с самым высоким потреблением соли риск общего и абдоминального ожирения значительно возрастает — до шести раз у мужчин и более чем в четыре раза у женщин.

Соль
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соль

Хлеб, мясо и молочка: главные источники соли в Финляндии
Наибольшее количество натрия в рационе финнов поступает из переработанных мясных продуктов, хлеба и молочных изделий. Именно эти повседневные продукты и становятся скрытым источником проблем.

Как измеряли: опрос, анализ мочи и обхват талии
Исследователи оценивали потребление натрия с помощью опросников и образцов мочи, а уровень ожирения — через индекс массы тела и окружность талии. Результаты выявили тревожные закономерности.

Соль — это не просто вкус: пора менять пищевую среду
Авторы подчёркивают важную роль пищевой промышленности в решении проблемы: без снижения солёности продуктов изменить ситуацию будет сложно. Особенно важно информировать об этом потребителей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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