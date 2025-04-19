Соль и лишний вес: женщины в зоне риска

По данным исследования FinHealth 2017, у людей с самым высоким потреблением соли риск общего и абдоминального ожирения значительно возрастает — до шести раз у мужчин и более чем в четыре раза у женщин.
Хлеб, мясо и молочка: главные источники соли в Финляндии
Наибольшее количество натрия в рационе финнов поступает из переработанных мясных продуктов, хлеба и молочных изделий. Именно эти повседневные продукты и становятся скрытым источником проблем.
Как измеряли: опрос, анализ мочи и обхват талии
Исследователи оценивали потребление натрия с помощью опросников и образцов мочи, а уровень ожирения — через индекс массы тела и окружность талии. Результаты выявили тревожные закономерности.
Соль — это не просто вкус: пора менять пищевую среду
Авторы подчёркивают важную роль пищевой промышленности в решении проблемы: без снижения солёности продуктов изменить ситуацию будет сложно. Особенно важно информировать об этом потребителей.
Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.