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Пирамиду на Яве признали старейшей в мире — но кто её построил

2:31
Наука

Можно ли всерьёз говорить, что сооружение возрастом 27 тысяч лет возведено человеческими руками? Этот вопрос разделил научное сообщество после выхода статьи о загадочной пирамиде Гунунг-Паданг, расположенной на острове Ява.

Гунунг-Паданг
Фото: https://commons.wikimedia.org by Lasthib, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гунунг-Паданг

Сенсационное заявление о её невероятном возрасте вызвало шквал критики. Археологи по всему миру усомнились: доказательств слишком мало, а выводы — чересчур смелые. Давайте разберёмся, почему эта пирамида стала камнем преткновения.

Почему учёные не верят в "древнейшую пирамиду"

Если пирамида действительно была построена 27 тысяч лет назад, это бы означало, что она:

  • Старше египетских пирамид более чем в 5 раз (пирамиде Хеопса — около 4600 лет);
  • Обгоняет по возрасту Гёбекли-Тепе — древнейший известный мегалит в Турции, которому 11 тысяч лет;
  • Полностью меняет представление о развитии цивилизаций в Юго-Восточной Азии.

Однако, по словам критиков, местные люди начали обживать эту территорию лишь спустя 12 тысяч лет после предполагаемого начала строительства. И если так, кто тогда мог её возвести?

"Пирамида" или случайность природы

Авторы исследования утверждают, что внутри холма спрятаны четыре строительных слоя. Самый древний — "ядро" из застывшей лавы, будто бы искусно обработанное. Слои сверху — это, по их мнению, следы дополнительных этапов строительства.

Но оппоненты сомневаются: может, эти формы — результат естественных процессов? Например, выветривания и тектонических движений. Схожие гипотезы уже высказывались по поводу Сфинкса в Египте.

А где следы людей

Исследования почвы не выявили характерных признаков человеческой активности 27 тысяч лет назад: ни древесного угля, ни фрагментов костей. Кроме того, согласно общепринятой версии, переход от кочевого образа жизни к сложным обществам произошёл только около 11 700 лет назад.

Что делать с этим местом

И хотя большинство археологов сомневаются в рукотворности пирамиды, они признают её ценность. По их мнению, важно ценить Гунунг-Паданг не за то, что он вписывается в привычную историю цивилизации, а за то, что он просто существует — уникальный, загадочный и важный.

Уточнения

Мегали́ты (от греч. μέγας - большой, λίθος - камень) — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV-III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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