Казались безобидными, но одно прикосновение медузы может обернуться параличом

При одном упоминании медуз у многих появляется гримаса: прозрачные, склизкие, будто из другого мира. Однако за этим отвращением часто скрывается нечто большее — поразительная красота, изящество форм и настоящие тайны природы.
Все медузы — беспозвоночные. У них нет скелета, как мы его понимаем. Но форму они всё же сохраняют. Как? Их тело устроено гениально: оно заполнено водой и пронизано прочными соединительно-тканными волокнами. Такая система называется гидростатическим скелетом — благодаря ему медузы и не превращаются в бесформенную массу.
Их образы разнообразны: одни — округлые, почти идеальный шар; другие — как тарелка; есть вытянутые, словно дирижабль. В морях можно встретить и миниатюрную медузу-осу, и гигантскую "львиную гриву" с куполом в 2,5 метра и щупальцами, длиннее пятиэтажного дома — до 30 метров. А ночесветка, или пелагия, и вовсе кажется волшебной — она светится в темноте, словно морской фонарь.
Красота бывает коварной. Почти все медузы — ядовиты. Одни оставляют лёгкое жжение, как от крапивы, другие вызывают долгую боль. Но есть и такие, чьё прикосновение может вызвать паралич или даже смерть. Вот почему встреча с ними — всегда лотерея, особенно в тропических водах.
Интересно, что медузы способны вывести из строя даже корабли. Они попадают в систему охлаждения, забивая водозаборные отверстия. Вода перестаёт поступать, двигатель перегревается — и судно оказывается обездвижено. Помогают только водолазы, способные освободить механизм от живой пробки.
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