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Казались безобидными, но одно прикосновение медузы может обернуться параличом

2:00
Наука

При одном упоминании медуз у многих появляется гримаса: прозрачные, склизкие, будто из другого мира. Однако за этим отвращением часто скрывается нечто большее — поразительная красота, изящество форм и настоящие тайны природы.

Ушастая аурелия
Фото: www.lucnix.be by Luc Viatour, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ушастая аурелия

Грациозные, но смертельно опасные

Все медузы — беспозвоночные. У них нет скелета, как мы его понимаем. Но форму они всё же сохраняют. Как? Их тело устроено гениально: оно заполнено водой и пронизано прочными соединительно-тканными волокнами. Такая система называется гидростатическим скелетом — благодаря ему медузы и не превращаются в бесформенную массу.

Больше, чем просто слизь

Их образы разнообразны: одни — округлые, почти идеальный шар; другие — как тарелка; есть вытянутые, словно дирижабль. В морях можно встретить и миниатюрную медузу-осу, и гигантскую "львиную гриву" с куполом в 2,5 метра и щупальцами, длиннее пятиэтажного дома — до 30 метров. А ночесветка, или пелагия, и вовсе кажется волшебной — она светится в темноте, словно морской фонарь.

Мифическая красота с ядовитым секретом

Красота бывает коварной. Почти все медузы — ядовиты. Одни оставляют лёгкое жжение, как от крапивы, другие вызывают долгую боль. Но есть и такие, чьё прикосновение может вызвать паралич или даже смерть. Вот почему встреча с ними — всегда лотерея, особенно в тропических водах.

Не только людям угрожают

Интересно, что медузы способны вывести из строя даже корабли. Они попадают в систему охлаждения, забивая водозаборные отверстия. Вода перестаёт поступать, двигатель перегревается — и судно оказывается обездвижено. Помогают только водолазы, способные освободить механизм от живой пробки.

Уточнения

Парали́ч (от др.-греч. παράλυσις "расслабление"), полная плеги́я (от др.-греч. πληγή "поражение, удар") — полное отсутствие произвольных движений мышц.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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