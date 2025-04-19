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Генетика, воспитание или окрас: как по цвету шерсти предугадать характер кошки

1:59
Наука

Почему одни кошки ласковые и общительные, а другие не терпят прикосновений и ходят сами по себе? Мог ли окрас быть тем самым фактором, который формирует их поведение?

Кот породы мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот породы мейн-кун

Этот вопрос заинтересовал исследователей Калифорнийского университета, и они решили выяснить, замечают ли владельцы связь между цветом шерсти своих питомцев и их характером. Ответ оказался неожиданным.

Что думают сами хозяева

По наблюдениям любителей кошек:

  • Белые коты — сдержанные и малоподвижные. Они редко идут на контакт, но при этом готовы постоять за себя и свою территорию.
  • Двухцветные кошки кажутся дружелюбными, но немного отстранёнными.
  • Трёхцветные — независимые, раздражительные и чаще всего нетерпимые к людям.
  • Черепаховые могут быть агрессивными, но хорошо поддаются дрессировке.
  • Чёрные коты, по мнению владельцев, ничем особым не выделяются.
  • Рыжие — активные, смелые и явно ориентированные на человека.

А что говорят учёные

Исследование опирается исключительно на субъективные ощущения владельцев. Учёные подчёркивают, что понятия "дружелюбный" или "агрессивный" каждый человек может воспринимать по-разному. Научных доказательств того, что поведение напрямую зависит от цвета шерсти, пока не существует.

Однако есть нюанс: генетика и раннее воспитание действительно влияют на характер. Смелость, уверенность и даже любовь к людям — это врождённые черты, которые могут передаваться от родителей к котятам. А вот порода играет куда меньшую роль.

Напоследок — интересный факт

Независимо от окраса, коты и кошки умеют менять состояние человека. Они могут помогать справляться с тревожностью, улучшать настроение и даже снижать уровень стресса. Так что цвет шерсти — это точно не главное, когда речь идёт о настоящей привязанности.

Уточнения

Хара́ктер (от др.-греч. χαρακτήρ "примета, отличительная черта, знак") — структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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