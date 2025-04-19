Генетика, воспитание или окрас: как по цвету шерсти предугадать характер кошки

Почему одни кошки ласковые и общительные, а другие не терпят прикосновений и ходят сами по себе? Мог ли окрас быть тем самым фактором, который формирует их поведение?
Этот вопрос заинтересовал исследователей Калифорнийского университета, и они решили выяснить, замечают ли владельцы связь между цветом шерсти своих питомцев и их характером. Ответ оказался неожиданным.
По наблюдениям любителей кошек:
Исследование опирается исключительно на субъективные ощущения владельцев. Учёные подчёркивают, что понятия "дружелюбный" или "агрессивный" каждый человек может воспринимать по-разному. Научных доказательств того, что поведение напрямую зависит от цвета шерсти, пока не существует.
Однако есть нюанс: генетика и раннее воспитание действительно влияют на характер. Смелость, уверенность и даже любовь к людям — это врождённые черты, которые могут передаваться от родителей к котятам. А вот порода играет куда меньшую роль.
Независимо от окраса, коты и кошки умеют менять состояние человека. Они могут помогать справляться с тревожностью, улучшать настроение и даже снижать уровень стресса. Так что цвет шерсти — это точно не главное, когда речь идёт о настоящей привязанности.
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