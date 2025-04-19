Гравитация на службе человечества: как использовать чёрные дыры

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Можно ли подключить чёрную дыру к розетке? Звучит как фантастика? А вот китайские астрофизики настроены вполне серьёзно. В Тяньцзиньском университете они предложили два способа извлечения энергии из чёрных дыр. Причём не из гигантских чудовищ, способных проглотить звезду, а из крошечных — размером с атом.

Фото: Freepik Чёрная дыра

Вращение + гравитация = энергия

Суть идеи в том, что чёрная дыра — это не просто поглотитель всего вокруг, но и потенциальный генератор энергии. Благодаря своему вращению и мощной гравитации она способна аккумулировать и излучать колоссальные объёмы энергии.

Пока такие мини-дыры — всего лишь теория. Но если они действительно существуют, как считают учёные, то в будущем они могут изменить всё.

Что такое первичные чёрные дыры

Это субатомные объекты, которые могли появиться сразу после Большого взрыва. Они невероятно малы, но теоретически — крайне мощны. Их невозможно обнаружить с помощью современных инструментов, но теоретические модели предполагают их существование в большом количестве.

Кто первым догадался, что чёрные дыры не так просты

Ещё в 1970-х советский физик Владимир Грибов предложил революционную мысль: чёрные дыры не только поглощают, но и испускают частицы. Это происходит из-за квантовых полей, окружающих их.

Гипотезу поддержали Яков Зельдович и его ученик Алексей Старобинский. Более того, они обсудили её с самим Стивеном Хокингом в Москве — задолго до публикации его знаменитых работ.

Излучение, которое всё изменило

Позже Хокинг подтвердил: вращающиеся чёрные дыры действительно излучают. Этот феномен сегодня известен как излучение Хокинга (или Грибова-Хокинга). Именно оно стало основой идеи о получении энергии из чёрных дыр.

Перезаряжаемая Вселенная

В 2016 году Хокинг предположил, что микроскопическая чёрная дыра может стать неиссякаемым источником энергии. Теоретически, её мощности хватило бы для питания всей электроники на Земле — от телефонов до глобальных сетей.

А что на практике

Пока всё упирается в технологии. Чтобы использовать чёрные дыры в качестве батареек, нужно сначала доказать их существование и научиться управлять их излучением. Но сама идея уже раздвигает границы научной фантастики.

Уточнения

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια - "то, что задействует / вводит в действие", "сила", "мощь") — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

