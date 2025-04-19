Шокирующая находка в Шотландии: древний патоген оживает в теориях

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Оказывается, первые смертоносные грибы начали атаковать живые организмы задолго до появления динозавров — примерно 407 миллионов лет назад. Это открытие переворачивает представления об эволюции паразитических форм жизни на Земле.

Фото: https://commons.wikimedia.org by dariusz woźniak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ древний гриб убийца

Убийца из древнего болота

В 2015 году в районе шотландской деревни Райни, известной своими идеально сохранившимися окаменелостями, ученые обнаружили нечто необычное. Среди останков древней флоры и фауны раннего девона они нашли грибок Potteromyces asteroxylicola — патоген, атаковавший вымершее растение Asteroxylon mackiei. Это плауновидное растение внешне напоминало мох, но обладало более сложной структурой.

Необычная находка

Под микроскопом палеонтологи заметили странные репродуктивные элементы — конидиеносцы. Их форма отличалась от всего, что ученым доводилось видеть ранее. Именно это и помогло идентифицировать патоген как древнейшего известного науке грибка, вызывающего заболевание.

Начало длинной цепочки

Хотя и раньше в Райни находили следы грибов-паразитов, Potteromyces стал первым подтверждённым случаем, где гриб не просто жил на растении, а провоцировал у него заболевание. Этот факт делает находку по-настоящему уникальной.

Исследователи полагают, что этот гриб мог быть предком современных паразитов, поражающих, например, ясени. Открытие помогает точнее установить временные рамки появления и развития грибковых заболеваний на планете.

От шотландского болота до зомби-грибов

Современные "грибы-убийцы" кажутся ужасающими. Но их история начинается именно с таких древних форм, как Potteromyces. То, что когда-то медленно убивало растения в доисторическом болоте, могло стать основой эволюционной линии, ведущей к сегодняшним патогенам.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических).

