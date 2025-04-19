Удивительный рекорд выживания человека без воды — случай, ставший легендой

Человеческое тело — это почти две трети воды. Она участвует во всех жизненно важных процессах: от обмена веществ до регулирования температуры. Но если без еды мы можем протянуть недели, то без воды — всего несколько дней.
Самый продолжительный случай выживания без воды зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. В 1979 году 18-летнего Андреаса Михавеча из Австрии арестовали после ДТП и случайно "забыли" в камере на 18 дней. Полицейские думали, что кто-то уже его отпустил.
Без еды и почти без воды, Михавеч выживал, слизывая конденсат со стен подвала, где было влажно и прохладно. Его обнаружили случайно, на грани смерти. Он похудел на 24 килограмма, но остался жив. Позже ему выплатили компенсацию, а виновные были наказаны.
"Это зависит от множества факторов. В комфортных условиях взрослый может продержаться неделю. Но при жаре или высокой физической нагрузке смерть может наступить за считаные часы", — объясняет профессор биологии Рэндалл Пэкер.
В 1940-х американский физиолог Эдвард Адольф изучал, как долго человек выживает без воды в пустыне. Его выводы:
А если при этом ещё и двигаться, особенно ночью, — срок сокращается на 1-2 дня.
Вода — не просто важна. Она — критически необходима. Даже самый крепкий организм без неё не справится долго.
Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
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