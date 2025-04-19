Прячется ли в Солнце чёрная дыра? Ответ, который сбивает с толку

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Звучит как сюжет фантастического фильма, но астрономы всерьёз задумались: что, если в самом центре нашей звезды затаилась крошечная черная дыра?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eclipse_total_de_sol_02_de_julio_de_2019_Chile_01.jpg by Yastay Солнце

Когда появилась эта гипотеза

Ещё в 1970-х Стивен Хокинг предположил, что во время формирования звезды та могла захватить первичную черную дыру. Такая дыра могла быть размером с астероид и осесть в центре, не разрушая звезду. Позже эту гипотетическую конструкцию назвали звездой Хокинга.

Что показали расчёты учёных

Исследователи из Института астрофизики Макса Планка смоделировали эволюцию таких звёзд. Они варьировали массу центральной чёрной дыры и её способность "питаться" звездным веществом. Оказалось, что при малой массе дыра почти никак не влияет на внешность звезды.

Как это связано с Солнцем

Получается, что Солнце могло бы скрывать такую чёрную дыру — и мы бы об этом даже не подозревали. Размером с Меркурий, она была бы абсолютно невидимой на фоне яркой оболочки звезды.

Можно ли это доказать

Есть только один способ — астеросейсмология. Она изучает звуковые колебания в недрах звёзд. Но даже этот метод пока слишком груб, чтобы с уверенностью подтвердить или опровергнуть столь экзотичную гипотезу.

А если всё это правда

В будущем, когда Солнце станет красным гигантом, скрытая дыра может проявить себя. Учёные считают, что тогда возможны специфические признаки, которые помогут распознать необычное поведение звезды.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

