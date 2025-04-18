Учёным впервые удалось поймать кальмара Гамильтона: загадочный призрак глубоких вод

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время недавней экспедиции ученым впервые удалось поймать кальмара Гамильтона (Mesonychoteuthis hamiltoni) в его естественной среде обитания в южной Атлантике.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Дно океана

Это один из крупнейших головоногих моллюсков на планете, но на снимке маленькая особь — примерно трёхсантиметровый детеныш.

Открытие произошло в полной тишине. Из темных вод на глубине около 600 метров появился почти прозрачный, мерцающий призрак. Подводный робот осторожно приблизил существо к камере, и учёные получили редкую возможность наблюдать за этим загадочным животным. Тело кальмара было украшено мелкими пятнышками, плавники шевелились, и щупальца были свернуты под телом, которое отливалось розовым светом.

Это был исторический момент для науки: впервые за сто лет, с момента описания вида, учёным удалось непосредственно увидеть и сфотографировать кальмара Гамильтона в его естественной среде.

Морской биолог Кэт Болстадова из Оклендского университета подчеркнула, что это один из настоящих гигантов океана, обитающих в нетронутых морских экосистемах. Она добавила, что это не только важно и красиво, но и играет важную роль в пищевой цепочке в Антарктиде.

Кальмары Mesonychoteuthis hamiltoni могут достигать длины более 7 метров (самые крупные — до 15 метров) и весить свыше 204 кг. Несмотря на меньшие размеры по сравнению с их родственниками — гигантскими кальмарами Architeuthis dux, — они гораздо более крепкие. В течение более ста лет учёные знали о головоногих только по мертворождённым останкам, найденным в желудках китов или морских птиц. В 2007 году у побережья Антарктиды ученым удалось поймать живого кальмара весом около 495 килограммов. Но живых особей, кроме тех, кто был пойман и исследован, еще долго не удавалось увидеть.

Болстадова объясняет, что из-за громкого оборудования и яркого освещения кальмары знают о приближении учёных заранее и предпочитают избегать встречи. Глубины океана — это огромное трёхмерное пространство, и найти в нём конкретное существо — всё равно что искать иголку в стоге сена, особенно когда она старается спрятаться, пишет stoplusjednicka.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце.

