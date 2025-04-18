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Открытие газов на K2-18 b: как это может изменить наше представление о жизни в космосе

1:39
Наука

Ученые с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили на планете K2-18 b признаки газов, которые на Земле производятся только биологическими процессами.

космический телескоп GAIA
Фото: Wikimedia Commons by DLR German Aerospace Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
космический телескоп GAIA

Предполагается, что планета может иметь микробную жизнь. Эксперт Никку Мадхусудхан из Кембриджского университета отметил, что ученые начинают эпоху астробиологии наблюдений, и что эти находки являются первыми признаками, что на других мирах может быть жизнь. Он подчеркнул, что сейчас основная цель — искать признаки микробной жизни, и есть усилия, чтобы искать признаки жизни и на Марсе, Венере и лунных ледяных спутниках.

Планета K2-18 b в 8,6 раз тяжелее Земли, имеет диаметр чуть более 2,5 раза и находится в так называемой "обитаемой зоне" звезды, которая менее ярка, чем Солнце, примерно в 124 световых лет от Земли.

Обнаружение метана и углекислого газа в атмосфере этой планеты ранее уже вызвало интерес. Учёные отмечают, что пока рано говорить о существовании разумной жизни — предполагается только микробиологическая.

Газы находятся в атмосфере с высокой статистической достоверностью — в 99,7%, а их концентрации значительно выше земных, что указывает на биологическую активность. Однако, ученые призывают проявлять осторожность и продолжать исследования, пишет g1.globo.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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